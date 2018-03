Tygři zařvali, hradecká tvrz poprvé padla

Poprvé v série Hradec Králové neuhájil svůj hrad a Bílí Tygři tak mají doma jedinečnou šanci završit famózní obrat ve čtvrtfinálové sérii, v níž ztratili úvodní dva zápasy. Liberec na ledě Mountfieldu vyhrál po nesmírně koncentrovaném výkonu 2:1 a v sobotu po poledni by mohl oslavovat postup.....

Radost hráčů Liberce z výhry v Hradci králové, uprostřed slaví brankář Roman Will.

„Sehráli jsme velice organizovaný a bojovný zápas, který jsme měli většinu času pod kontrolou. Hradec sice snížil, ale díky naší obětavé obraně a skvělému Romanu Willovi domácí nedokázali vyrovnat," těšilo libereckého kouče Filipa Pešána, když z hostující šatny duněly vítězné songy.

Popáté v sérii šli Tygři do vedení v zápase, když po chybě Cibulskise šikovně skryl svou ránu Marek Kvapil. „Prostě to tak vyplynulo ze situace, my pak dál hráli svoji hru, dobře jsme bruslili a pokračovali v těch výkonech z domácího zápasu," říkal.

Liberec byl jasně nebezpečnější, obzvlášť když mezi mantinely vířil útok Bulíř, Filippi, Kvapil, tak měl hradecký gólman Pavelka o zábavu postaráno. „Celkově si věříme a potvrdili jsme, že se umíme semknout," tvrdil Kvapil.

V sobotu začátek už dopoledne

Hradec se mohl dostat do hry v dlouhé dvojnásobné přesilovce, kterou se snažil dirigovat uzdravený Bednář, ale nic z toho nebylo. Až ve třetí vteřině předvedli domácí nápor, na který fanoušci dlouho čekali a pod Willovu lapačku pálil úspěšně Červený.

„Od začátku se ten zápas pro nás nevyvíjel dobře. Inkasovali jsme po chybě, snad kdybychom využili hru pět na tři, mohlo se to otočit trochu na naši stranu," dumal hradecký kouč Václav Sýkora. Hra bez brankáře už ale k ničemu nevedla

Liberec o víkendu může těžit z psychické výhody, domácího prostředí a vlastně i netradičního času: šestý duel začíná už v 11 hodin. Mockrát se ale ukázalo, že poslední krok bývá někdy mimořádně těžký.

„My se ale od série se Spartou cítíme dobře, bojujeme jeden za druhého a když v brance pořádně nevidím, tak se kluci statečně vrhají do střel. Chceme v tom pokračovat," líčil gólman Will, který ve čtvrtek pochytal 30 střel. Pokud mu fazóna vydrží, bude mít Hradec strašlivě moc práce, aby ještě sérii vrátil na svůj led.