Z bijce kanonýrem? Naposledy mi takhle nahrával Jágr, směje se plzeňský tvrďák

Po úvodním zaškobrtnutí si zapsali plzeňští hokejisté čtyři výhry v řadě a prosvištěli přes Olomouc do extraligového semifinále. Poslední zápas série byl tím výsledkově i herně nejjednoznačnějším, domácí vyhráli 5:0.

Před zápasem fanoušci Indiánů vyvěsili transparent s nápisem „Krtku, ještě jeden“ a Ondřej Kratěna dál může snít o devátém přírůstku do své rekordní sbírky extraligových titulů.

Stadiónem obíhala už dlouho před koncem zápasu mexická vlna, na západě Čech se můžou těšit na bitvy o finále. Svěřence Martina Straky nezviklala ani porážka v úvodním zápase na nájezdy. „My dál zůstávali sebevědomí, vždyť jsme vyhráli základní část,“ připomínal gólman Miroslav Svoboda, jeden z hrdinů série.

Neprůstřelný Svoboda

Čtyřicátá minuta třetího čtvrtfinále a gól Davida Ostřížka, to byl poslední moment, kdy Hanáci zvedali ruce nad hlavu. Od té doby Svoboda zavřel svoji branku a po zbylých 140 minut série ani jednou neinkasoval. „Přestali jsme dostávat laciné góly,“ kvitoval brankář.

„Je to kvalitní gólman, ale myslím, že jsme mu to hodně ulehčili. Naší střelbě chyběla kvalita,“ přiznával olomoucký útočník Jan Knotek.

Hosté se totiž ani do mnoha vyložených šancí nedostávali. „V koncovce nám chyběl důraz. Na Plzni bylo znát sebevědomí, projevilo se podle mě i to, že po olympijské pauze jsme sehráli víc zápasů,“ připomínal olomoucký kouč Zdeněk Venera, že jeho svěřenci se museli prokousat v předkole play off přes Zlín.

„Bylo znát, že mají víc zápasů v nohách, ale i naše výkony rostly a v pátém zápase jsme hráli nejlíp,“ byl přesvědčený plzeňský gólman Svoboda.

Na Olomouci ležela deka

Vítěz základní části opět potvrdil, že doma ho málokdo dostane na lopatky. Z 29 zápasů této sezóny na vlastním ledě nedotáhl jen jediný duel aspoň do prodloužení. A i pátou čtvrtfinálovou bitvu měl pevně pod kontrolou.

Nejprve chybu olomoucké obrany ztrestal Miroslav Indrák, pak plzeňský tvrďák Ryan Hollweg po pasu Miroslava Preisingera druhou trefou v sérii vyrovnal svoji střeleckou bilanci z celé základní části. „Kdy jsem dal naposledy tak pěkný gól? Asi když mi nahrával Jágr,“ vtipkoval Američan, který se s českou legendou potkal v dresu New Yorku Rangers.

Bezzubí hosté se nezmohli na odpor, naopak ve třetí třetině Plzeň dovršila potupného bůra. „Potřebovali jsme dát gól. Kdybychom se prosadili, spadla by z nás deka. Jenže bylo úmorné, co jsme nedali, pak už to byl zmar na zmar,“ krčil rameny Knotek.