Pardubice odmítly konec sezóny. Musíme žrát led i příště v Třinci, ví gólman Kacetl

Místo oslav postupu zažili hokejisté Třince zkázu na ledě pardubického Dynama. Domácí zvítězili v šestém zápase 6:3 a zařídili, že se tato čtvrtfinálová série extraligového play off protáhne až do posledního duelu, který se odehraje v neděli na ledě Ocelářů.

Pardubičtí hráči razantním způsobem odmítli konec sezóny. Pod návalem obrovské hokejové energie, kterou s podporou bouřícího hlediště investoval do zápasu celý domácí tým, se úplně rozpustila psychická výhoda mečbolu v ruce Ocelářů. „Vyprodanej barák nás hnal za výsledkem, divákům znovu patří náš velký dík," líčil gólman Ondřej Kacetl, jenž si připsal 34úspěšných zásahů.

Za hrdinu byl i teprve osmnáctiletý Martin Kaut, jenž do účtu zápasu přispěl bilancí 2+2. „Cítil jsem se bruslařsky výborně, naší lajně se dařilo lítat. Radost ale můžu mít jen do půlnoci, pak začnu myslet na to, jak dosáhnout výhry i v neděli," mínil talentovaný útočník, jehož úvodní trefa ještě víc nažhavila Dynamo těžící v první polovině duelu z výborného pohybu a agresivity v soubojích.

Když se Oceláři nadechli a zatlačili soupeře do obranného pásma, vyšla Pardubicím taktika brejků. „Tekli jsme, tak se to muselo trochu otevřít, jenže jsme spadli do ještě větší díry," litoval obránce Vladimír Roth. Pořádnou ranou do sebevědomí hostů byl především dvojitý gólový úder Dynama v rozpětí 45 sekund. „Prohráli jsme si to celé chybami ve druhé třetině," uznával třinecký útočník Martin Adamský.

Domácí předváděli, jakou sílu může získat tým, když spojí herní euforii s nezměrnou vůlí a obětavostí. „Každá trefa do třinecké sítě nám dávala klid na hokejky a bylo znát, že tím vadne soupeř," říkal autor čtvrté branky Antonín Dušek. Oceláři citelně postrádali Martina Růžičku, klub ale povahu jeho zranění přísně tají. Třinec pro play off zvolil motivační slogan o dračí síle, jenže v pátek si na něj vzpomněl až v poslední třetině. To už bylo na obrat pozdě.

„Směrem k sedmému zápasu je důležité, že jsme ještě ukázali soupeři, jak umíme kousat. Dynamo sice vytěžilo maximum ze síly publika, ale příště ho máme na své straně my," tvrdil Adamský. Pardubice ale cítí psychickou výhodu. „Jsme ohromně semknutí, hrajeme jako tým a když dokážeme i v Třinci žrát led, může se nám senzace povést," mínil Kacetl.