Vzkaz do Pardubic. Nejlépe hrajeme, když nám teče do bot, míní třinecký Petružálek

Jakub Petružálek (vlevo) střílí na pardubického brankáře Ondřeje Kacetla ve čtvrtfinálové sérii play off.

„Věřím, že ukážeme výkon, který nám otevře dveře do semifinále. Doma už nám bude hrát všechno do karet a taky cítím, že máme víc sil než oni," říká s vírou, že Oceláře nerozhodí žádný tlak z role favorita. „Třinec je za favorita každý rok. Tak to vnímáme. Hraju za prestižní klub, který myslí jen na ty nejvyšší příčky, s tím do toho musím jít," tvrdí.

Na sedmý zápas se hodně těší. „Kvůli těmto momentům všichni hrajeme hokej. Už je to existenční pro oba mančafty, jednomu v neděli večer skončí sezóna. Věřím, že se perfektně připravíme a nezklameme," uvažuje Petružálek, podle nějž třineckému sebevědomí pomohl závěr jinak nepovedeného šestého zápasu, kdy Oceláři zvedli hlavu.

„Za stavu 1:5 jsme si řekli, že musíme vyhrát třetinu a nastavit si tempo na sedmý zápas. Myslím, že se nám to povedlo, byl to i vzkaz Pardubicím. Zase bylo vidět, že nejlépe hrajeme, když nám teče do bot," líčí Petružálek, jenž specifikum sedmého zápasu zažil právě na třineckém ledě už v roce 2015, kdy tam v dresu Litvínova bojoval proti svému současnému zaměstnavateli a nakonec dosáhl s mateřským klubem na historický titul díky vítězství 2:0.

Poučení z předchozího průběhu série s Pardubicemi vidí Petružálek několik a je přesvědčen, že pokud si je Oceláři vezmou k srdci, nemohou o postup mezi elitní čtyřku extraligy přijít. „Musíme dodržovat systém a Dynamo nesmí dostat tolik prostoru. Asi moc couváme a jejich hráčům to tam lepí. Musíme se držet toho, co nám říkají trenéři, a hrát jednoduchý hokej," přemítá útočník, který přesně za měsíc oslaví 33. narozeniny a jako dárek by samozřejmě bral titul.

Cesta k němu je však ještě daleká, nejdřív se Třinec potřebuje vypořádat s pardubickou překážkou. „Už jsem mockrát v play off poznal, že nic není nemožné. Když budeme konečně dělat, co máme, tak rozhodně máme na to uspět," říká