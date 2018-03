Model á la Petrohrad nevyšel, Bednářův návrh ale Tygry srazil. Obrovská úleva, oddechl si Koukal

Radek Smoleňák se raduje ze svého vítězného gólu do sítě Liberce v šestém zápase čtvrtfinálové série play off.

„Nějak jsem se k tomu namotal a trefilo mě to do nohy," radoval se Smoleňák po třetím a nejdůležitějším zásahu v této sérii. Bílí Tygři zkraje závěrečné periody srovnali zásluhou Tomáše Filippiho stav zápasu na 1:1 a před vyprodanými ochozy prahli dokonat obrat, jenž by srazil Sýkorovu armádu definitivně do kolen. Jenže v poslední minutě obdržel jejich kapitán Martin Ševc dvouminutový trest za hákování a Hradeckým se naskytla jedinečná šance, jak zlomit střetnutí ve svůj prospěch.

„Říkali jsme si, že tahle přesilovka může být klíčová. Něco mi blesklo do hlavy, že bychom mohli zahrát diamant. Kouky se tam uvolnil a s Radkovou tečí to prostřelil," komentoval dobře vybranou herní variantu a rozhodující moment vyrovnaného souboje báječně naladěný Bednář. „Říkal jsem Smolimu, ať zůstane před bránou. Cítil jsem, že Zámek (Petr Zámorský) by to mohl prostřelit, ale vyšlo to na mě," utrousil Koukal, jenž má ve čtvrtfinále na kontě zatím čtyři body za gól a tři nahrávky.

„Jsem šťastný, že jsem to trefil. Já jsem na tohle totiž dřevěný. Říkal jsem si, že kdyby puk náhodou prošel, že do toho prásknu. A on opravdu prošel. Bylo štěstí, že to Smoli tečnul, že stál před bránou a já nezasáhl prvního hráče před sebou. Je to obrovská úleva," přiznal mistr světa z roku 2010. V první chvíli dokonce vůbec netušil, že se kotouč vlní v síti. „Až když jsem viděl, že Smoli zvedá ruce, tak jsem si říkal, že to tam asi nějak spadlo," dodal.

Hradečtí vsítili oba góly v početních výhodách, které jim v posledních zápasech příliš nevycházely. „Bavili jsme se o nich před zápasem, protože Liberečtí jsou na nás výborně připravení, perfektně nám blokují střely a hrají to hrozně dobře," vykládal Bednář. "Kouky přišel s modelem, který hraje v KHL Petrohrad, ale moc se to neosvědčilo. Na tu poslední přesilovku jsem přišel se svým návrhem. Byl jsem hlavně překvapený, že Kouky vystřelil, protože on je na tom podobně jako já, pořád vymýšlí nahrávky. Tloukl jsem to do něj celý zápas," usmíval se 41letý veterán.

Jeho tým poprvé v historii uspěl pod Ještědem v základní hrací době a vynutil si sedmou partii ve svém hájemství, která je na programu v pondělí od 17.20. „Bojuje se o každý centimetr ledu. Obě mužstva se už znají. Víme, kdo kde stojí a co kdo dělá. Tahle výhra je teď jenom pozastavení konce, za dva dny nás čeká nový zápas," krotí euforii Koukal.