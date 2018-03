Liberec smutní. Zaplatíte za mě pokutu? nechtěl se kouč Tygrů vyjadřovat k vyloučení

Bezprostředně po zápase se Bílým Tygrům hledala slova těžko. V sobotním šestém zápase s Hradcem Králové dokázali ve třetí třetině vyrovnat na 1:1 a stále tak živili šanci na postup do semifinále, zápas mířil do prodloužení. Jenže sudí v poslední minutě poslali kapitána domácích Martina Ševce na trestnou lavici za hákování. Na kostce nad ledem svítil čas 00:46.19. Nabídnutou přesilovou hru využil v čase 00:31.12 Radek Smoleňák, jenž tečoval střelu Petra Koukala od modré.

Radek Smoleňák se raduje ze svého vítězného gólu do sítě Liberce v šestém zápase čtvrtfinálové série play off.

Mountfield díky tomu dokázal vyhrát pod Ještědem poprvé v historii za šedesát minut a po vítězství 2:1 vrátil sérii na východ Čech k sedmému rozhodujícímu střetu. „Jsme určitě zklamaní, ale také víme, že stále máme jeden zápas, ještě nás neporazili. Přesilovka byla v blbý čas, takhle těsně před koncem, ale ještě jsme tam měli šanci vyrovnat, bohužel to nevyšlo. Musíme makat dál," řekl obránce Filip Pyrochta.

„Je to hodně nepříjemný moment inkasovat z přesilovky půl minuty před koncem. S tím se už moc dělat nedá....," hlesl smutně útočník Tomáš Filippi. Přesto právě on měl ještě v šibeničním čase v samotném závěru šanci na vyrovnání, které by znamenalo „nekonečné" prodloužení.

Pešánovo tušení se vyplnilo

„Jako první mi proběhlo hlavou, že není možné, aby se takhle minutu před koncem šlo do jakéhokoliv vyloučení, nečekal jsem to ani na jednu stranu, čekal jsem bitvu pět na pět do konce. Věděl jsem, že když se něco takového stane, může to fatálně ovlivnit zápas," poznamenal trenér Liberce Filip Pešán s tím, že disciplínu vytýkat nebude.

Komentovat nechtěl ani Ševcův faul. „Zaplatíte za mě pokutu?" ptal se v mixzóně. Narážel tím na postihy, kterými vedení extraligy trestá hodnocení rozhodčích v den zápasu.

„Ale furt tam bylo půl minuty do konce, takže dost času na to, aby se s tím dalo něco udělat. Vyhráli jsme buly, zavezli jsme to do třetiny a Kvápa (Kvapil) to dával po pěti vteřinách před bránu. Nějaké šance tam byly, skákalo to po brankovišti... Čas na vyrovnání ještě byl. Určitě jsme nebyli skleslí, že už je konec," popsal střelec jediného gólu Severočechů Michal Bulíř, který vyrovnal ve 44. minutě na 1:1, když tečoval v početní výhodě střelu Tomáše Filippiho. „Moje střela šla úplně mimo bránu, hned jsem věděl, že to trefilo Buldu do nohy. Jinak já tam měl šancí na čtyři zápasy, z toho musím nějaké góly dávat," poznamenal sebekriticky aktivní Filippi.

Psychická výhoda bude na straně Liberce

„Věřili jsme, že třetí třetiny máme dobrý a že dokážeme srovnat. Bohužel to vyloučení... Dají jim přesilovku padesát vteřin do konce, v takovém zápase play off, a dostali jsme z toho gól," litoval Bulíř rozhodujícího okamžiku „last minute".

„Bylo to spíše taktické utkání, o jednom a dvou gólech, což se potvrdilo ke konci. Dali dva a vyhráli. S jedním gólem se těžko vyhrává. Ale je škoda, že jsme to nedotáhli alespoň do prodloužení. Srovnali jsme a výhoda by možná byla na naší straně," věřil Bulíř.

„Ale hlavně z toho nesmíme být skleslí, že jsme tady prohráli. Jasně, mohlo to být naopak a mohli jsme se radovat my, mohl být konec a chvíle volna, jenže je to 3:3. Myslím, že nás to psychicky nepoloží. Oni budou hrát doma, oni musí. My tam budeme chtít hrát jako minulý zápas," dodal hráč s číslem 88 na dresu. Páté utkání v Hradci Tygři vyhráli rovněž 2:1.

Pešán chce vidět obětavost a disciplínu

„Odehráli jsme v Hradci poslední výborný zápas, nemáme se čeho bát. Hradec teď opravdu bude muset o trochu víc než my, je to padesát na padesát. Pojedeme tam hrát pokud možno co nejvíce v pěti hráčích, stejně jako v pátém zápase se budeme snažit hrát obětavě a disciplinovaně," řekl Pešán před pondělním vrcholem čtvrtfinálové série.

„Porazit Hradec doma před jejich fanoušky a poslat je na dovolenou je něčím, co by nás mohlo dál posílit na sebevědomí. Určitě to budeme chtít udělat," doplnil bek Pyrochta.