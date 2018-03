Člověk si musí věřit, jinak může pod peřinou číst Čtyřlístek, smál se Smoleňák po sestřelení Liberce

„Spíš jsem se tam k tomu přimotal. Myslím, že mě to trefilo do nohy... Jsem rád, že jsem mohl být toho součástí a nějakým způsobem tomu pomoci. Víc než gól je ta euforie prožitá s kluky a fanoušky, kvůli tomu to člověk hraje," culil se šťastný střelec.

Takže to nebylo cílené?

(usmál se) To nebylo. To bych byl velký Gretzky. Vlastně ten ne, ten před bránou moc nehrál. Tak bych byl velký Béda Köhler, abych to takhle nohou trefil schválně. Kouky (Petr Koukal) to tam narval, já se tam jen otáčel a trefilo mě to do nohy.

Každopádně přesilové hry vám v předchozích zápasech nešly, nyní jste dvě využili a rozhodli díky nim zápas. Pilovali jste je hodně?

Věděli jsme, že nám v poslední době moc nešly a že je určitě musíme zlepšit. Některé věci jsme tam i pozměnili. A zaplať pánbůh nám to vyšlo a teď nás čeká rozhodující mač.

Je znát hodně návrat Jaroslava Bednáře, který třetí utkání série nedohrál a celé čtvrté chyběl?

Jarda je takový náš génius, který vždy něco vymyslí. Bedýnka je důležitý, ale to všichni. Zámek (Petr Zámorský) to hrál výborně, Kouky (Petr Koukal) také, každý hráč má nějakou svou úlohu. Dobře se doplňujeme. Kdybychom v předchozích zápasech zahráli přesilovky líp, tak už bychom tady třeba ani nemuseli být. Ale je to 3:3 na zápasy, zahráli jsme to dobře a jedeme dál.

Dali jste si za úkol posílat puk na Romana Willa z každé pozice? Předtím jste ho ve dvou zápasech překonali jen jednou.

Je to dobrý gólman, ale vesměs žádný gólman v extralize nepouští laciné góly. Je to o různých odrazech, o tom, jak gólman dobře vidí nebo nevidí. Samozřejmě víme, že chytá v nějakém laufu. Je pro nás určitě důležitý, že jsme mu překazili nějakou jeho šňůrečku.

A jak klíčové bylo, že poprvé v sérii jste dali gól jako první?

Klíčem bylo, že jsme hráli v jedenáct ráno! (směje se) Vzpomněli jsme si na naše zápasy v juniorských a dorosteneckých letech, kdy to tak nějak každému šlo, takže jsme na to chtěli navázat. Ale samozřejmě bylo důležité, že jsme tam měli dobrý začátek. Myslím si, že jsme Liberec trochu zaskočili, jak aktivně jsme hráli. Od začátku bylo vidět, že určitě sezónu končit nechceme.

Takže nezvyklý začátek v jedenáct hodin dopoledne vám nevadil?

Já bych si přispal, ale někteří starší kluci jako Bedýnka vstávají tak v pět ráno, takže ti jsou rádi, že se hrálo dopoledne (směje se). Bylo to zvláštní, člověk moc nevěděl, co se sebou, ale myslím, že jsme všichni zvolili dobře.

Je teď psychická výhoda na vaší straně?

Dokázali jsme si, že Liberec není nejlepší v lize, jak o nich všude říkají a že je dokážeme porazit. Teď jedeme domů, víme, že nás přijde podpořit plný barák. Ale určitě to nebude jednoduché. Bude to zase válka, jako posledních šest zápasů. Teď se ukáže, kdo z nás je lepší.

Kromě výsledku musí povzbudit po třech prohrách v řadě i solidní výkon, ne?

Jo, na každém bylo vidět, že si uvědomuje celou situaci, která nebyla vůbec růžová. A podřídil maximum tomu, aby se vyhrálo.

Může být sebevědomí tím, co sedmý zápas rozhodne?

Sebevědomí je důležité určitě, ať děláte jakoukoliv práci. Pokud si člověk nevěří, tak by měl zůstat doma pod peřinou a číst si nějaký Čtyřlístek a do práce by chodit neměl. Je to hodně důležitý. Bude to zápas, který všichni hokejisti a sportovci chtějí hrát, ten rozhodující. Ukáže se, kdo s koho.