Rozhodující bitva? Pokud polevíme, tak nás sežerou, varuje Bednář před Tygry

Radost hradeckých hokejistů po vítězství v šestém zápase čtvrtfinále play off na ledě Liberce.

Radek Smoleňák se raduje ze svého vítězného gólu do sítě Liberce v šestém zápase čtvrtfinálové série play off.

Hradecký Radek Smoleňák střílí vítězný gól do sítě Romana Willa v šestém utkání čtvrtfinálové série s Libercem.

Rudolf Červený (vlevo) z Hradce Králové a Lukáš Krenželok z Liberce v souboji v šestém utkání play off extraligy.

Východočeši v sobotu přerušili s Bílými Tygry třízápasovou sérii porážek a odvrátili vyřazení. „Když nám teče do bot, umíme se semknout," liboval si nejproduktivnější hradecký hokejista v základní části. „Snažili jsme se co nejvíc podporovat. Každý věděl, že může jít o poslední zápas. Myslím, že to bylo na ledě vidět, nechali jsme tam všechno," pokračoval Bednář, jenž se musel stejně jako všichni aktéři střetnutí vypořádat s netradičním začátkem klání, které na libereckém ledě odstartovalo už v jedenáct hodin dopoledne. Hráči Mountfieldu kvůli tomu přespávali v Liberci.

„Žádná večerka ale nebyla, trenéři nám věří a tady všichni víme, o co se hraje a nikdo nedělá kraviny. Všichni jsme byli na pokoji a dívali se na kreslenou pohádku," vykládal Bednář. Pohodovou a klidnou noc si však neužil. „Vůbec jsem nespal. Chodím sice brzy, ale celou noc jsem se převaloval z určitých starostí," řekl 41letý křídelník, jenž byl vzhůru dost brzy. „Možná už v šest. Roman Kukumberg je totiž těžký zálesák a ten vstává snad v pět a díky tomu, že se tam začne převalovat, vzbudí celý hotel včetně mě," usmíval se kapitán Východočechů, který se během utkání cítil dobře.

„Brzké zápasy mně vyhovují. Kdyby se hrálo od pěti, tak bychom to nezvládli," smál se dobře naložený hradecký kapitán a s očekáváním teď vyhlíží pondělní rozhodující souboj, v němž by psychická výhoda mohla být na straně Mountfieldu.

„To jsme si ale mysleli i u pátého zápasu, jenže opak byl pravdou. Musíme sebrat zbytky sil, pořádně se najíst, vyspat a být připraveni na sedmý zápas. Musíme hrát každé střídání naplno, to je jediné, co na ně platí. Pokud polevíme, tak nás sežerou," varuje.