Cienciala smazal Pardubice sedmi přihrávkami. Nechápu to, smál se nový rekordman play off

Chtěli v Třinci žrát led, místo toho museli Pardubičtí zkousnout potupnou porážku 1:8 a konec v play off. Třineckou postupovou parádu režíroval útočník David Cienciala, který sedmi přihrávkami ustanovil nový rekord extraligového play off. Premiérovými třemi góly ve vyřazovací části se na čtvrté domácí výhře v sérii podílel Ondřej Kovařčík.

„Na střídačce jsme si s Davidem říkali, jestli se nám to nezdá. Že to přece není možné. Určitě se probudíme a teprve půjdeme na zápas. Byl to lauf, obrovská euforie. Co šlo na bránu, tak tam spadlo," komentoval rozhodující vítězství v sedmizápasové čtvrtfinálové bitvě Ondřej Kovařčík.

V každém jiném utkání by byl 22letý útočník za hattrick bezpochyby vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Tohle ocenění ale tentokrát patřilo Davidu Ciencialovi, který se kromě úvodního gólu Marcinka podepsal pod všechny zbylé třinecké trefy. „Chudák Ondra. Teď tam sedí v šatně a ani neví, že dal hattrick," smál se Cienciala. „Ale ne, perfektně to odmakal, tak jako všichni ostatní," dodával Cienciala, jenž vyrovnal jednadvacet let starý bodový zápis vsetínského Tomáš Sršně, který při výhře 10:1 na Pardubicemi zaznamenal v jednom utkání play off pět gólů a dvě přihrávky.

„Asi mi bude chvíli trvat, než mi tohle dojde. Sám to nechápu. Prostě, co jsem tam nahodil, to tam kluci výborně zametli. Tohle je pro taťku. Já ten hokej hraju pro něho a myslím si, že se na mě dívá a byl by pyšný," zavzpomínal Cienicala na třineckého trenéra, kterého ztratil v 16 letech.

Pardubičtí sedmý zápas nezvládli hlavně proto, že znovu nedokázali navázat na výborný výkon ze svého ledu. Po opatrné první třetině odstartoval třinecký Marcinko gólovou smršť, která smetla všechny naděje Dynama. „Začali jsme úplně špatně. Nevím, co se s námi stalo, ale neodehráli jsme vůbec dobrý zápas. Mrzí mě, že jsme ani tu třetí třetinu neodehráli se ctí," litoval pardubický mladíček Martin Kaut.

Ocelářům narostla po prvním gólu křídla, naopak hráči Dynama začali hrubě chybovat. A výsledkem byl ještě do poloviny druhé části druhý, třetí i čtvrtý gól, po kterém brankář Kacetl odsupěl na střídačku. Neuspěl ale ani jeho náhradník Milan Klouček. Ještě ve druhé třetině pustil pátou branku a ve třetí tři. „Evidentně jsme si neuvědomili, že se hraje sedmý zápas. Nebyli jsme důrazní, nestříleli jsme," hodnotil výkon bek Petr Čáslava.

Přes vysokou výhru v posledním utkání Třinečtí soupeři vysekli poklonu. „Byla to neskutečná bitva. Oni hráli fakt perfektně a bylo to proti nim strašně těžké," uznal Cienciala. Komu Třinečtí hokejisté se od čtvrtku 29. března v semifinále postaví, rozhodne pondělní sedmé utkání mezi Hradcem Králové a Libercem.