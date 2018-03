Třinecký Cienciala věnoval rekord tátovi. Vím, že by na mě byl pyšný, svěřil se

„Sám to nechápu, jak to tam napadalo. Jsem za to rád, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a můžeme dále bojovat," svěřoval se Cienciala, jenž v počtu získaných bodů v play off dorovnal jednadvacet let starý zápas vsetínského Tomáše Sršně. Ten při výhře nad Pardubicemi 10:1 dal pět gólů a na dva přihrál. Svůj výkon věnoval Cienciala tátovi, bývalému trenérovi Třince který mu zemřel v 16 letech. „Já ten hokej hraju pro něho. Myslím si, že se na mě dívá a byl by pyšný," řekl Cienciala.

Podle statistického zápisu o utkání to vypadá, že jste byl na ledě pořád. Kromě prvního gólu jste se podílel na všech zbylých. Cítil jste to podobně?

Asi dvě tam padly v přesilovce a zbytek fakt nevím. Bylo to šílené. Co jsem tram hodil, to tam kluci super trefili.

Svým výkonem jste předčil i autora premiérového hattricku v play off Ondru Kovařčíka.

Chudák tam sedí v šatně a ani neví, že dal hattrick (smích). Ale ne, Ondra to perfektně odmakal, tak jako všichni ostatní. Prostě jsme si všichni pomohli a dobře to dopadlo.

Stihl jste vnímat, kolik těch přihrávek už máte?

Vnímal jsem to, protože tohle jsem zažil tak v šesté sedmé třídě naposledy. Samotnému mi to ale ještě nedochází.

V sezóně jste v 52 utkáních základní části posbíral sedm přihrávek a nyní tohle. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Pěkně jsem si to rozložil a teď jsem to sfoukl v jednom. Já jsem ale především rád za to, jak jsme to parádně odmakali. Tahali jsme za jeden provaz a bylo neskutečné co jsme předvedli. Na co jsme sáhli, to tam spadlo.

Už jste si užil nějaké narážky od spoluhráčů?

Samozřejmě, že jsem to hrál jako v přípravce (smích).

Nebyli jste dole po tom prohraném šestém zápase v Pardubicích?

Ne, já si každý zápas užívám a není nic lepšího než hrát sedmý rozhodující v play off. Neměli jsme důvod být dole, v play to ani nejde, jinak to nezvládnete. Hodili jsme to za hlavu a odpověděli tímto výsledkem.

Jaký byly Pardubice soupeř?

Byla to neskutečná bitva. Oni hráli fakt perfektně. Klobouk dolů. Bylo to proti nim strašně těžké.

Který gól to zlomil?

Asi ten první. Kdo dal první gól v sérii, tak zápas vyhrál. Po tom prvním to z nás spadlo, nakopli jsme se a šlo to.

V semifinále narazíte na Hradec Králové, nebo Brno. Koho byste volil?

To neřešíme, každý soupeř je špičkový, a bude to zase velká bitva.