Hattrick byl málo. Kluci se mi smáli, že dám tři góly a cenu nemám, smál se Kovařčík

Nejen famózní zápis do historie v podobě sedmi přihrávek Davida Ciencialy viděla naplněná Werk Aréna v sedmém rozhodujícím utkání extraligového čtvrtfinále proti Pardubicím. Při výhře 8:1 zůstaly v pozadí tři góly Ondřeje Kovařčíka, které třinecký mladík doplnil i přihrávkou na gól Romana Vlacha.

Brankář Šimon Hrubec a Ondřej Kovařčík z Třince se radují z postupu do semifinále.

„Kluci se mi smáli, že dám poprvé hattrick a ani nejsem hráč zápasu. Že to ještě neviděli. Ale tak to je, David mě překonal. Jsem za něj rád, že se mu to tak povedlo a díky němu jsme teď v semifinále," svěřoval se třinecký odchovanec Ondřej Kovařčík.

Poslední utkání série vyšlo čtvrté řadě, v níž je kromě Ondřeje Kovařčíka a Davida Ciencialy ještě Michal Kovařčík, parádně. Dala čtyři góly z osmi, v dalších třech měl v přesilové hře prsty David Cienciala. Pouze úvodní branku si připsala první formace Tomáše Marcinka.

„Tohle je neskutečné! Ta lajna hrála neuvěřitelně. Ale celkově nám celou sezónu pomáhají. Rostou a jsou lepší a lepší," chválil mladší spoluhráče 35letý obránce Třince Lukáš Krajíček. „Ne vždy se můžete spoléhat na to, že dá gól první nebo druhá lajna. Je proto výborné, když vám pomůže i třetí a čtvrtá. Klobouk dolů! Spousta hráčů by se ze sedmého zápasu možná podělala, oni se k tomu ale postavili parádně," pokračoval třinecký kapitán.

V šestém utkání na pardubickém ledě se prosadili mladíci Dynama a Třinečtí nechtěli podle Ondřeje Kovařčíka zůstat pozadu. „Vlado Dravecký nám říkal, že se díval na jejich mladé, kteří mají spoustu bodů. Naznačoval, že my bychom se také mohli trochu ukázat. Sami jsme si s pak klukama říkali, že nám ještě žádný zápas nevyšel, takže teď to musí přijít. Nedali jsme jim šanci," přiblížil Ondřej Kovařčík.

Jedním dechem ale upozornil, že podle posledního jednoznačného utkání série s Pardubicemi hodnotit nelze. „Bylo to extrémně náročné. Hráli opravdu velmi dobře v každém zápase. Neskutečně nás trápili. U nich doma mi přišlo, že tam ani nemůžeme vyhrát. Bylo to fakt strašně těžké. Myslím, že jsme v tom posledním zápase prodali zkušenosti z Ligy mistrů, kde jsme takové těžké zápasy zvládali," řekl Ondřej Kovařčík.

Ten si v rozhodující čtvrtfinálové bitvě připsal nejen první gól v play off, ale rovnou i mezi dospělými hokejisty. „Asi mě to bude něco stát, ale doufám, že se pokladník Bambus (Daniel Rákos) slituje a nebudu si na to muset vzít půjčku," smál se Ondřej Kovařčík.