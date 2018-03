Jsem obouchanej jak vánoční stromeček, smál se hrdina Hradce po rozhodující bitvě

„Bylo to dlouhé a nekonečné, ale dokázali jsme to. Zase rozhodovalo pár chyb. Jelikož máme nejlepší dva gólmany v lize, tak postupujeme," jásal jeden z klíčových mužů vítězů Radek Smoleňák, který vstřelil v pondělí svůj třetí vítězný gól v sérii.

Přitom Liberec už v první minutě mohl domácí šokovat. Po Krenželokově střele se puk od betonů Patrika Rybára dosunul na brankovou čáru, kde ale zůstal stát. Následně ještě za hradeckým gólmanem zvonila tyčka. „Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Soustředil jsme se na to, co přijde," pokrčil rameny Rybár. „Zaplaťpánbůh, že to v první třetině vydrželo 0:0, taky jsme mohli balit," připustil další tahoun Mountfieldu Petr Koukal.

Hradec ale dokázal setřást úvodní nervozitu a od druhé třetiny začal diktovat. Hosté se dost vztekali, když sudí vyloučil Lakatoše, který vyrazil z ruky hůl Smoleňákovi a z následné přesilovky bekhendovým blafákem otevřel skóre Koukal. „Laky je silák, asi hodně posiluje. Ale dobře pro nás," zubil se Smoleňák.

„Věděli jsme, že Hradec nás může porazit v přesilových hrách. Já nevěřím na štěstí a smůlu. K Hradci se odrážely kotouče a šli tomu po celou sérii asi víc naproti. Tím nemyslím nic mezi řádky, pouze výkony hráčů na ledě," řekl liberecký kouč Filip Pešán.

Hradecké fanoušky uklidnila Smoleňákova teč na 2:0 a snížení přišlo až v samotném závěru při power play. „Naštěstí už pak Liberci chyběl čas," oddechl si definitivně hradecký trenér Václav Sýkora, který po vypjaté sérii neměl moc sil, aby rozebíral dalšího soupeře. Semifinále s Třincem startuje už ve čtvrtek.

„My tam na konci lezli po čtyřech, takže je jen dobře, že Třinec hrál taky sedm zápasů," tvrdil Koukal. „No já jsem obouchanej jako vánoční stromeček, ale je to pro nás jen první krok. Dáme si dvě piva a půjdeme dál," řekl Smoleňák, zatímco Pešán potřásal rukou svému protějšku. Loňští finalisté a předloňští mistři se letos loučí už po čtvrtfinále, v němž vedli 3:2 na zápasy a doma měli mečbol...