Asi to bude znít blbě, ale ve všech zápasech jsme byli lepší, tvrdil liberecký Ševc

Říká se o něm, že je horká hlava, i když mu je už šestatřicet let. Po dvou finále v řadě, ale obránce Bílých Tygrů Martin Ševc tentokrát zažíval obří zklamání. Liberec měl dvě šance na to ukončit sérii s Mountfieldem, své příležitosti ale nevyužil a končí v extraligovém čtvrtfinále.

Jak se teď cítíte?

Život jde dál, je to jen sport. Myslím, že to strávíme, i když někoho to možná bude mrzet déle. Ale nemáme se za co stydět, předvedli jsme super výkon. Po tom, jak se pro nás nešťastně vyvíjela celá sezóna, půlku z ní jsme opravdu nehráli dobře, tak jsme to dotáhli až do sedmého zápasu ve čtvrtfinále.

Hradečtí říkali, že mají dva nejlepší gólmany v extralize, souhlasíte?

Myslím si, že dneska toho spoustu k Rybárovi ani nedošlo. Hradec hrál před ním výborně. Co prošlo, tak chytil, ani nevěděl jak, to ale k dobrému gólmanovi patří. My jsme měli být důraznější. Když z posledních dvou zápasů dáme za šest třetin dva góly, tak se těžko vyhrává. Vím, že to možná bude znít blbě, ale cítím, že jsme ve všech sedmi zápasech byli lepší. Hradec byl šikovnější a důraznější v zakončení, proto vyhrál čtyři zápasy a my jen tři.

Takže jen v tom to bylo?

Šance jsme si vytvářeli i tlak, ale Hradec byl šikovný v předbrankovém prostoru. Když se podíváme na ty góly, tak polovinu jich dali opravdu z hranice brankoviště. Tam se asi série rozhodla. Dnešní hokej už není o tom, abyste se tam s někým strkali. Je to o tom, abychom kontrolovali hokejky a nám se to prostě nepovedlo. Jsou to šikovní hráči, ale nejsou to nějaké extratřídy, které by nešly uhlídat.

Jak jste vnímal Lakatošovo vyloučení, po kterém se Hradec ujal vedení?

K tomu je těžko něco říct, ani nemůžu, i když bych jim to stejně nezaplatil, protože někomu cpát peníze do kapsy nebudu. Ale ani se k tomu nechci vyjadřovat. Myslím, že jsou k tomu kompetentní lidi, teda jestli vůbec jsou. Já si bohužel myslím, že nejsou. Ale to je jedno, to už není moje věc. Oni si s tím musí poradit. Já ne.

Jste kvůli tomu hodně naštvaný?

Jestli jste někdy dělali nějaký sport, tak do sportu emoce patří. Taky je to o tom, kdo je víc uhlídá, my jsme prostě ten pocit křivdy viděli a špatně jsme s tím naložili. Měli jsme to přetavit více do naší hry něž do povídání a frustrace. Věděli jsme, jak těžce jsme sérii otočili z 0:2 na 3:2. Já ale myslím, že celý klub má nejvyšší ambice a jako úspěch to rozhodně hodnotit nebudeme.

Měl k vám kouč Pešán nějaký proslov?

Ne, jen jsme si poděkovali. V každém převládá zklamání. Možná zajdeme na večeři a tam to hromadně probereme. Máme toho v emocích v sobě všichni spoustu a myslím si, že ani nemá cenu se v tom hrabat.