Laky je silák, tak mi tu hokejku vyrval z ruky, komentoval klíčový zákrok hradecký Smoleňák

Věřili jste si hodně, že Liberec nakonec přetlačíte?

Bylo to dlouhé a nekonečné, ale dokázali jsme to. Poslední zápas byl o pár chybách, ale my dali dva důležité góly. Věděli jsme, že Liberec bude muset na konci tlačit. Ale dotáhli jsme to.

Co podle vás nakonec rozhodlo ve váš prospěch?

Týmová obětavost, každý zná svou roli a snaží se ji plnit na 150 procent. A pak taky gólmani. My máme dva nejlepší v lize. Dotáhli jsme zápasy, kdy se nám úplně nedařilo.

Liberec pětkrát v sérii otevřel skóre. Nelekli jste se po jeho šancích z úvodu zápasu, že už je to tady zase?

Nám se to stávalo docela často. Už to bylo takové: hmm, gól... Člověk ani není moc naštvaný, i když si to říká pořád dokola a ono to tam zase spadne. Hokej je krásný v tom, že se musí hrát celých 60 minut. Pár těch zápasů jsme rozhodli až v závěru.

V sedmém zápase jste byl u důležitých momentů, po faulu na vás jste se v přesilovce ujali vedení. Jak jste Lakatošův zákrok viděl?

Laky je silák, hodně posiluje, tak mi tu hokejku vyrval z ruky. Ale já ho pořádně ani neviděl. Sudí ho vyloučil a my dali gól.

V sérii jste se většinou držel před brankou, jak vám tahle pozice otloukánka vyhovuje?

Každý zná svoji roli a ví, v čem je platný. Kolikrát třeba góly nedám, ale vím, že ta práce je důležitá i pro ostatní.

Jste hodně omlácený? Dáte se do kupy do čtvrtečního začátku semifinále s Třincem?

Na to je taková ta fráze o tom, že v euforii to tolik nebolí. Udělali jsem krok, který je hodně těžký, ale je to jen začátek. Dáme si po zápase jedno, dvě piva a zase se na to vrhneme.