Liberec dostal další flastr za Pešána. Nemá se k sudím vyjadřovat ani nepřímo, vysvětluje šéf extraligy

Vedení extraligového Liberce dostalo již druhou pokutu za vyjádření trenéra Filipa Pešána k výkonům rozhodčích v průběhu čtvrtfinálové série play off proti Hradci Králové. Ředitel soutěže Josef Řezníček nařídil Bílým Tygrům zaplatit 10 000 korun za Pešánova slova po sobotním šestém zápase.

„Zaplatíte za mě pokutu? Ta by byla asi veliká,“ uvedl Pešán na dotaz, zda rozhodčí vyloučili v závěru utkání kapitána Martina Ševce chybně. Hradečtí v následné přesilovce utkání rozhodli, vyhráli 2:1, odvrátili vyřazení v sérii a v pondělí po další výhře postoupili do semifinále play off.

Řezníček se rozhodl Pešána potrestat s vysvětlením, že zástupci klubu se v den zápasu nesmějí podle herního řádu vyjádřit na adresu rozhodčích ani nepřímo. Vedení Českého svazu ledního hokeje navíc v tiskové zprávě uvedlo, že Ševc byl vyloučen správně.

Liberec dostal za Pešánova vyjádření pokutu i po druhém utkání série, kdy se pozastavil nad vyloučením Jana Ordoše ve třetí třetině duelu. I tehdy v následné přesilovce Mountfield skóroval a zahájil obrat v zápase.