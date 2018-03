Litvínovu trefil titul, ale teď ho bude zase zachraňovat. Začíná nová sezóna, burcuje Lukeš

Jak to psychicky snášíte?

Miluju hokej a snažím se na tohle nemyslet. Soustředím se na svůj výkon. Nevím, v čem je problém, že je to s námi pořád takhle na houpačce. Co se ale dá dělat, musíme bojovat v baráži.

Tým měl v létě ambice na play off. Proč vám základní část nevyšla?

Nehráli jsme špatné zápasy, ale na rozdíl od loňského ročníku jsme hodně prohrávali o gól. Spoustu bodů jsme si nechali utéct i v posledních minutách. Nebyli jsme koncentrovaní. Třeba s Brnem jsme doma vedli ještě šest minut před koncem 3:0 a nakonec vyhráli až v nájezdech. Dávali jsme taky málo gólů, což trvá doteď. Doufám, že se v baráži rozstřílíme.

Litvínov navíc během sezóny postihla značná marodka. Sám jste přišel o deset duelů, i když jste byl s bilancí 13 gólů a 21 nahrávek druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Na konci října v Olomouci jsem měl po zásahu pukem rozdrcenou lícní kost. V tu dobu jsme uhráli pět výher z šesti utkání. Jenže pak zase začali prohrávat a už se z toho nedostali.

Bude pro vás baráž o to těžší, že jste se skoro celou sezónu krčili na chvostu tabulky?

My staří budeme dbát a neustále říkat těm mladým, že je sezóna u konce a začíná úplně nová. Do baráže je potřeba vstoupit s čistou hlavou a připravit se na ni, jako by šlo o play off. Musíme jít zápas od zápasu a nekoukat na ostatní mužstva. Vyvarovat se chyb, hrát úplně jednoduše a nevymýšlet nějaké krávoviny. Baráž je jenom o hlavě.

A bude jako loni velmi vyrovnaná.

Bude těžká. Jihlavu máme nakoukanou z této sezóny, Vary mají skoro stejný mančaft jako minulý rok. Jde o strašně bruslivý tým, nebude to s ním lehké podobně jako s Kladnem. Miloš Hořava si je tam krásně srovnal. Viděl jsem pár zápasů a hrají takový klidný hokej bez chyb.

Síla Rytířů by ještě vzrostla, pokud by do baráže zasáhl Jaromír Jágr.

Nevím, jestli se na led dostane. Četl jsem s ním rozhovor a tvrdil, že je minimální šance, že by nastoupil. Možná kdyby šlo do tuhého, tak by do toho šel.

Zápasy play out jste si zpestřil soubojem proti o 13 let mladšímu bratrovi Štěpánovi, který v Chomutově převzal roli brankářské jedničky. Probírali jste spolu baráž?

Občas, ale mojí situaci a co cítím na ledě, s ním neprobírám. On rozumí spíš chytání. (smích) Ale brankář je výborný. Když jsem jako mladý odcházel do Kanady, byl malý špunt a teď už je to velký chlap. Máme spolu dobrý vztah. Přeju mu, aby dál chytal v Chomutově.