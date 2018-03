Cestu už známe, jen změníme hotel, usmívá se před semifinále s Hradcem třinecký Doudera

S jakými plány půjdete do semifinálové bitvy s druhým týmem po základní části?

Budeme si chtít to semifinále užít, protože hlavně jsme chtěli postoupit přes Pardubice. Kdyby to nevyšlo, tak by sezóna byla zklamáním. První cíl jsme splnili a teď už můžeme jenom překvapit. Jdeme do toho s pokorou. Když budeme hrát to, co jsme předváděli poslední zápas s Pardubicemi, tak věřím, že máme šanci.

Bylo čtvrtfinále pomyslnou hranicí úspěchu?

Řekl bych, že jo, protože když skončíte ve čtvrtfinále, tak se to vždy bere jako neúspěch. To se nám podařilo zlomit a teď už můžeme jenom získat.

Lukáš Krajíček naznačil, že Hradec Králové hraje podobným stylem jako Pardubice. Vidíte to stejně?

Myslím si, že tam mají šikovnější hráče, ale na druhou stranu, tohle by nám mohlo vyhovovat. Bude to otevřená partie, bude se hrát kvalitní pěkný hokej a doufám, že miska vah se převáží na naši stranu.

Co bude rozhodovat?

Všechno. Každý gól může rozhodnout, nesmíme jim dát metr ledu zadarmo, každé střídání musíme hrát naplno a pokusit se dovést nějaké vítězství z Hradce.

V základní části jste na ledě soupeřů patřili k nejlepším. V Pardubicích jste ale ani jednou neuspěli. Nebude to v Hradci Králové, který má navíc výhodu sedmého zápasu na svém ledě, ještě složitější?

V Pardubicích jsme nebyli bez šance, akorát jsme nedali góly a blbé jsme dostali. Ale to už je pryč. Jdeme do každého zápasu stejně a máme stejnou šanci vyhrát venku jako doma.

Hradec Králové je silný v defenzívě, bude to největší překážka?

Ale má i šikovné hráče dopředu, takže nečekám nějaký extra beton. Ani my nedostáváme nějak hodně gólů. Máme hodně kvalitního brankáře, dobrou obranu a kvalitní útok. Asi to bude souboj obran a budeme muset prostě dát více gólů než oni.

Cestu už znáte, Hradec Králové je půlhodinku za Pardubicemi.

Cesta je úplně stejná (smích). Tu už známe nazpaměť. Akorát budeme mít jiný hotel.