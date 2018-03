KOMENTÁŘ: Pokuta pro Pešána? Změňte herní řád, jinak bude extraliga k smíchu

Co Filip Pešán řekl? Na dotaz, jak viděl faul libereckého obránce Martina Ševce v závěru šestého utkání proti Hradci Králové, odpověděl otázkou. „Zaplatíte za mě pokutu?" Kolega novinář reagoval: „Možná se tady s klukama složíme." Pešán se omezil už jen na slova: „Tahle by asi byla velká, nechci to komentovat, na shledanou." To je celé. Tečka. Ředitel soutěže to vyhodnotil jako nepřímé vyjádření k rozhodčímu.

Vraťme se nejdřív ke vzniku „náhubkového zákona", který zakazuje vyjadřovat se k výkonu sudích v den zápasu. V platnost vstoupil před sezónou 2001/2002. „Chceme, aby se zabránilo bezprostředním emotivním vyjádřením na adresu rozhodčích," vysvětloval to tehdejší ředitel extraligy Stanislav Šulc. Na nepsaném dodržování tohoto pravidla se kluby dohodly už na jaře při play off po sérii útoků na sudí a Asociace rozhodčích ledního hokeje hrozila bojkotem. Před třemi lety si pak kluby „náhubek" samy zpřísnily.

Řečeno s klasikem, od té doby se nesmí už ani naznačovat. Článek 7.21 aktuálního Herního řádu jasně říká: „Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání Tipsport extraligy ledního hokeje nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní výrok rozhodčího učiněný v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo nepřímým vyjádřením, či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení bude klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč. Uložení pokuty je v kompetenci ředitele soutěže."

Kocourkov a extraliga bude spíš k smíchu

Dejme řediteli extraligy Josefu Řezníčkovi za pravdu, že podle litery „zákona" postupoval správně. Navíc Pešán je v domácích hokejových kruzích známý jako ten, kdo umí různými výroky vytvářet na rozhodčí tlak a z hlediska pokut se stává tak trochu recidivistou.

Jenže při tom neměl by se brát v potaz jen čistě gramatický výklad zákona. Spíš je potřeba položit si otázku, opravdu tohle kluby chtějí, je toto originálním smyslem „náhubku", dosáhnout absolutního mlčení? Neměl původně jen sloužit k tomu, aby se zamezilo vulgaritám bezprostředně po utkání, hodnocením, které člověk vyřkne v emocích, ale později jich může litovat? Snad ano.

A nebylo by špatné se k tomu původnímu záměru vrátit. Protože jinak se příště může hodnotit a pokutovat třeba jen mrknutí oka, povzdech, mávnutí rukou a další gesta, která tam jsou výslovně zmíněna. To zavání Kocourkovem a extraliga bude spíš k smíchu. Něco, co mělo původně sloužit k vylepšení produktu, ho bude v očích fanoušků spíš degradovat.

P.S. Zkusím navrhnout i řešení. Nestačil by zákaz vyjadřování se k sudím půl hodiny po jeho skončení, kdy emoce obvykle vyprchají a dospělý člověk umí zvážit, co je vhodné a nevhodné říci, aby toho později nemusel litovat? Jakákoliv další cenzura je zbytečná a hokeji jen škodí.