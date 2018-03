Jde znovu do boje, i když sotva lezl. Kluci z Brna už byli asi dvakrát v Dubaji, žertuje Koukal

V sérii s Libercem patřil k tahounům, dával i přihrával na důležité góly a i díky němu si hokejisté Mountfieldu HK odškrtli první položku při tažení za vysněným finále. Pětatřicetiletý útočník Petr Koukal byl z postupu nadšený, ale zároveň dobře ví, že hradecká cesta v play off není u konce. Už za pár hodin vyrazí se spoluhráči do úvodní semifinálové řeže s Třincem.

Jste hodně unavený po bitvách s Bílými Tygry?

Série mi sebrala hrozně sil. Měl jsem toho plné kecky a volna moc nebylo. Navíc jsem zjistil, že Plzeň začne s Kometou až v sobotu. Kluci z Brna si odfrknou. Ti už asi byli dvakrát v Dubaji a měli tři týmové akce (úsměv). Ne, samozřejmě je jejich plus, že zvládli čtvrtfinále s Vítkovicemi na čtyři utkání, ale nějak jsem nepochopil klíč a nasazování zápasů pro semifinále. Je to ale jedno, Třinec skončil v neděli, my hned v pondělí a měli jsme na regeneraci zhruba stejný čas.

Jak jste si užil úterní den volna?

S rodinou. Byl jsem na obědě s manželkou. Odpoledne přišla dcera ze školy a dívali jsme se na televizi. Já sotva lezl, takže jsem chvíli taky spal na gauči.

Vaše formace s Radkem Smoleňákem a Rudolfem Červeným zařídila ve čtvrtfinále devět ze třinácti gólů Mountfieldu. Co říkáte na tuto bilanci?

Se Smolim a Rudou jsme v základní části hráli nějaké zápasy a vždycky to bylo dobré. Neměl jsem tedy obavy, že by to nefungovalo. Já ale nesleduju, jak se to povedlo našemu útoku, ale že jsme čtvrtfinále zvládli jako tým.

Překvapila vás střelecká fazóna Rudolfa Červeného? V sérii se trefil hned třikrát...

On je šikovný, má výbornou střelu a drajv do kasy. Je radost hrát s takovým klukem, který pracuje a snaží se vybojovávat puky a nečíhá někde za bukem. Jde o komplexního hráče. Jenom nemá šanci se dostat ke slovu. Je z nás tří nejmladší a musí poslouchat. (smích)

S Třincem jste v základní hrací době v této sezóně neprohráli. Jakou čekáte sérii?

Těžkou a vyrovnanou. Třinec byl vždycky braný za hokejové a útočné mužstvo, které chce dávat góly. Doba se mění, ale pořád mají střelce a šikovné kluky na puku. Nemyslím si, že to nahodí a poletí tam někoho smazat. Ale možná to budou hrát jednodušeji než v základní části.

Co by na Oceláře mohlo platit?

Musíme hlavně zase nastartovat hlavy. Čtvrtfinále s Libercem bylo vypjaté, vyhecované a když se postoupí, hlava se trochu uvolní. Je potřeba si uvědomit, že nic neskončilo, ale všechno teprve začíná a jede se znovu od nuly.

Sledoval jste sérii Třince s Pardubicemi?

Viděl jsem fantastickou druhou třetinu sedmého zápasu a nějaké další kousky. Ale že bych čekal, až začne přímý přenos, nezvedl se vůbec od televize a doma bylo ticho, to zase ne.

Co jste říkal na sedm asistencí Davida Ciencialy v rozhodujícím sedmém utkání?

Že dali osm gólů, to se stát může. Ale sedm nahrávek, klobouk dolů. To podle mě v dnešní sobě ani není možné. Musíte mít ohromnou kliku, i když to pochopitelně nebyly jenom první nahrávky.

Dres Ocelářů oblékají Tomáš Linhart a Daniel Rákos, s nimiž jste hrával v Pardubicích. Znáte i další hráče z reprezentačních akcí, probíhá nějaké hecování?

S nikým jsem si nikdy nepsal ve stylu, jako že dostanete na prdel a podobně. A zřejmě to nebude ani teď. Vždycky mně to přišlo takové uhozené. Jasně kluky znám, nedají mi nic zadarmo a já jim taky ne.

Kolik rodinných příslušníků dorazí na čtvrteční první souboj do hlediště?

Bude tam mamka, která jezdí na každý zápas stejně jako manželka s dcerou. Přijede i brácha. Byl se podívat už v Liberci na třetím a čtvrtém zápase, který jsme podělali. Na šestý dorazit nemohl a ten jsme zrovna vyhráli. Vypadá to, že mi to před ním nejde. (úsměv)