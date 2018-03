Cienciala zase řádil! Oceláři dobyli hradeckou tvrz a v semifinále slaví první výhru

Slezané vyrukovali do první bitvy v identickém složení jako v posledním utkání s Pardubicemi, tedy bez zraněného kanonýra Martina Růžičky. Naopak hradecká sestava doznala jedné korekce, když místo zdravotně indisponovaného obránce Cibulskise nastoupil Pláněk.

Úvodní minuty byly hodně rušné. Už po 34 vteřinách putoval za nedovolené bránění Draveckého na trestnou lavici Graňák a Oceláři nabídnutou příležitost využili. Zdravě sebevědomý Cienciala si připsal šťastný gól. Trefil Gregorcovu brusli a tečovaný puk skončil za Rybárovými zády.

Slezany vedoucí zásah hodně povzbudil a v 6. minutě měli šanci navýšit náskok v další početní výhodě. V ní však paradoxně málem inkasovali. V přečíslení ale střílenou Pláňkovu přihrávku neusměrnil do sítě Dragoun.

Východočeši však působili ospalým dojmem a těžko se probíjeli do velkých šancí. Oceláři naopak hýřili aktivitou, dobře se pohybovali a několikrát mohli udeřit. Ve 14. minutě naservíroval Vlach kotouč před branku najíždějícímu Krajíčkovi, jenže ten zblízka minul tři tyče. Hradecký brankář poté vyrazil nepříjemnou ránu Doudery a poradil si i s dravým průnikem Ciencialy, jenž hrál s ohromným elánem a dostal se do čela kanadského bodování play off.

Obrovská příležitost na vyrovnání se hráčům Mountfieldu naskytla zkraje prostřední dvacetiminutovky. Devětapadesát sekund měli výhodu dvojnásobné přesilovky. V ní si krásně Bednář vyměnil puk s Koukalem, ale střelu prvního jmenovaného na poslední chvíli zablokoval obránce Matyáš. Hradecký kapitán neměl střelecké štěstí ani ve 26. minutě, kdy švihem z úhlu orazítkoval tyč. Na druhé straně zase neuspěl Adamský a stav se tak měnil až ve 34. minutě. Matyáš dobře napadal rozehrávku Červeného, Svačina zadovkou našel Polanského a ten tvrdou ranou rozvlnil síť.

Parta Václava Varadi začala na ledě dominovat a do druhé přestávky zasadila soupeři třetí ránu. Hradečtí propadli v útočném pásmu a pustili soupeře do rychlého brejku. Michal Kovařčík sice gól nedal, jenže dojíždějící Cienciala z dorážky bez potíží uklidil puk do branky. Domácím mohlo být po těle ještě hůř. Linhart parádně uvolnil Ciencialu, který měl před sebou odkrytou klec, jenže hattrick odmítl. Trefil pouze tyč.

Do třetí třetiny nahradil Rybára v brance Pavelka, domácí trenéři navíc nechali odpočívat Petra Koukala. I bez své opory ale Východočeši dál bojovali a ve 46. minutě po pěkné Graňákově přihrávce snížil střelou z první Radovan Pavlík. Hradečtí vycítili šanci a Pláněk byl blízko dalšímu gólu, Hrubec ale výborně zasáhl. Hosté vedení pečlivě střežili, ale v samém závěru se dostali do prekérní situace. Marcinko a Musil obdrželi dvouminutový trest, Hradečtí odvolali brankáře a celé dvě minuty byli na ledě v šesti proti třem. Hosté však oslabení přečkali, navíc jejich výhru ještě stvrdil střelou do prázdné branky Doudera.

Druhý semifinálový zápas je na programu v pátek od 16.20, výhodu domácího prostředí má znovu Hradec Králové.