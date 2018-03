S Řezníčkem jsem měl až omluvný hovor, prozradil pokutovaný Pešán. Povede Liberec i v příští sezóně?

Jak jste však přijal tu poslední, kterou jste dostal za odmítnutí komentáře otázkou ‚Zaplatíte za mě pokutu? Ta by asi byla veliká?' Nechystáte nějakou obranu?

Bránit se nebudu. Měl jsem velmi dobrý, až omluvný hovor s Pepou Řezníčkem, kdy jsem se chtěl vyjádřit, že mi je líto, že se kvůli mým vyjádřením rozběhly kauzy tohoto rázu a velikosti. Samozřejmě si trochu stojím za některými svými rozhodnutími. Naprosto jasně jsem ve vyjádřeních neřekl nic. Na druhou stranu jsem se vyjádřil tak, že mezi řádky opravdu šlo najít nějaký můj atak na rozhodčí, což je věc, která se v extralize nesmí. Beru za to plnou odpovědnost.

Jak se na náhubkový zákon vůbec koukáte?

Koukám na to jako jedna čtrnáctina, která rozhodla, že náhubkový zákon platí. Je to rozhodnutí šéfů extraligy, extraligových klubů. A jestli se takhle majitelé klubů rozhodli, tak to musím plně respektovat, i když s tím nemusím souhlasit.

A váš názor?

Přijde mi, že je škoda takhle důležitou část hokeje jako jsou rozhodčí nechávat úplně mimo dění, ale na druhou stranu vím, že v naší kultuře, včetně mě, bychom se po zápase vyjadřovali pouze k rozhodčím a naprosto chápu, že majitelům klubů a vůbec šéfům českého hokeje by se tohle vůbec nelíbilo.

Prohlášení Bílých Tygrů Liberec k pokutě pro hlavního trenéra Filipa Pešána: "Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení některých novinářů, že je snad mezi klubem Bílí Tygři Liberec a vedením extraligy nějaká averze nebo osobní nevraživost. Veškerá komunikace s Josefem Řezníčkem je naprosto korektní a v souladu s běžnými postupy. Své pohledy na situaci jsme si sdělili i telefonicky a celou věc osobně probrali bez sebemenších známek sporů. Veškeré udělené sankce klub přijímá a bude je respektovat. Jako jeden ze 14 členů Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se podílíme na tvorbě pravidel, a tím spíš považujeme za naši povinnost tato pravidla v plném rozsahu respektovat."

Pojďme k Liberci, povedete ho i v příští sezóně?

Teď se podílím na tvorbě týmu na další rok. Nevím, co by muselo přijít, abych Liberec opustil. Ale kdo ví...

Máte nějaké nabídky?

Pár klubů se mi ozvalo. Z tuzemské soutěže, ale hlavně z Ruska. Ale jak jsem řekl, zatím pracuji s pocitem, že zůstávám v Liberci. A opravdu nevím, co by se muselo stát, abych odešel někam do zahraničí.

Odejít do jiného extraligového klubu v úvahu nepřipadá?

Ne, to možné není.

Přeci jen, netoužíte už po nějakém novém impulsu? V Liberci jste tři a půl roku, aktuálně jste nejdéle sloužícím koučem v extralize u jednoho klubu.

Obrovský refresh pro mě bylo mistrovství světa dvacítek, takže jsem tuto sezónu nevnímal tak upjatě jako ty předchozí. Měl jsem tedy trochu změnu, takže v současné chvíli zatím nejsem vyhořelý.

A už víte, zda u dvacítek budete pokračovat?

Všechno je to teď v jednání. Jde o desítky hovorů denně ohledně dalších kroků, které budou. Takže ještě nejsem schopný říci téměř nic. Je to ještě moc čerstvé.

Rád byste pokračoval, když to pro vás bylo osvěžení?

Byl to refresh, ale jak už jsem řekl několikrát, dvacítkami jsem vyčerpaný. Byla to extrémně náročná sezóna, pro mě i pro kluky z realizačního týmu. A částečně to podle mě poznamenalo naše postavení v tabulce během roku. Člověk tříštil svou energii mezi tři velké projekty. V současné chvíli opravdu nejsem schopen říci téměř nic.

Z vašich slov však vyplývá, že spíš pokračovat nebudete.

Je to předmětem hovoru i s šéfem hokejového svazu. Všechno se bude odvíjet i po mistrovství světa dospělých. Nic není rozhodnuto, věci se připravují.

Dobrá, vraťme se ještě k sezóně, která pro vás skončila v pondělí. Už jste vstřebal zklamání?

Stále ve mě přetrvává. Moc jsem si letos přál zahrát si semifinále, bohužel to nevyšlo. Na druhou stranu jsme tahali dva těžké projekty, extraligu a Ligu mistrů. Já s kluky z realizačního týmu i dvacítky, takže sezóna byla extrémně náročná, trochu i roztříštěná Ligou mistrů, ve které jsme rozhodně neudělali ostudu a byl to podle mě velký úspěch. Trochu se to na sezóně projevilo a podepsalo. Ale když zpětně zhodnotím sérii s Hradcem, která byla po všech stránkách extrémně vypjatá, přesně „playoffová", nemáme se za co stydět.

V jednu chvíli jste byli v extralize i na posledním místě, nevnímáte tedy nakonec z celkového pohledu pozitivně, že jste došli až do čtvrtfinále?

Spíš vnímám velmi negativně, že jsme jednu chvilku byli poslední. Chceme mít v Liberci play off každý rok, takže sezónu beru jako průměrnou.

Oddychová otázka na závěr, jak se těšíte na dovolenou?

Na odpočinek se těším extrémně, volno jsem neměl dlouho, hráli jsme vždy dlouhé sezóny. Ale jak ho budu trávit, to zatím netuším, určitě však s rodinou. Vypadli jsme teprve v pondělí a já jsem doufal, že za sebou budu mít tréninky, které však nemám a teprve teď to všechno vstřebávám. Zatím pracuju a nevím, co bude dál.