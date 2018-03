Druhá třinecká loupež na hradeckém ledě. Smoleňák si vyčítal, že je dřevěnej

Klíčovou postavou byl Šimon Hrubec, jenž pokaždé inkasoval pouze jednou. „Jakoby z mančaftu sedmým zápasem ve čtvrtfinále, kdy jsme nasypali Pardubicím osm gólů, spadlo veškeré napětí. Najednou je ve hře lehkost, extrémní obětavost a vůle jít za vítězstvím. Udělali jsme super dva krůčky, ale dál musíme hrát s velkou pokorou," vykládal třinecký brankář. „Hrubec byl zřetelně rozdílovým hráčem," řekl trenér vítězů Václav Varaďa na adresu gólmana, jenž ve čtvrtek kryl 26 střel a páteční výkon ozdobil dokonce 33 zásahy.

Na Hradec v semifinále znovu dosedlo prokletí prvního obdrženého gólu, které jej pronásledovalo už pět posledních utkání základná části a taky v pěti zápasech čtvrtfinále. „Rychle inkasovaná branka nás pokaždé dost opaří," říkal útočník Radek Smoleňák, jehož štvalo, že Mountfield v prvním utkání kapituloval už po 118 vteřinách a pak celou dobu tahal za kratší konec. „Odehráli jsme to bez pohybu jako pantátové," řekl po čtvrteční porážce 1:4.

O den později Oceláři při výhře 2:1 šli do vedení hned v 5. minutě. „Když se povede rychle otevřít skóre, hraje se pak lépe. Druhý zápas série byl pro nás už daleko těžší, Hradec nás i díky přesilovkám od druhé třetiny dost mačkal, ale ubojovali jsme to," líčil třinecký obránce Milan Doudera. „Že se v pátek nepovedlo vyrovnat, beru na sebe. Bylo tam dost dorážek kolem branky, jenže jsem dřevěnej. Ani přesilovky nám nelepí," litoval Smoleňák.

Oceláři se na hradeckém ledě prezentovali disciplinovaným výkonem a oproti domácím byli živější. „Cením si toho, jak se kluci vydali. Žádný puk pro ně nebyl ztracený. Odmakali oba zápasy jako tým," těšilo Varaďu. „Víc nám to bruslilo, jen se musíme v takovém rytmu udržet i pro domácí duely," mínil Doudera.

Třinec každopádně jel domů s veselou notou. „Chtěli jsme v Hradci minimálně jednou zvítězit. Že se to povedlo víckrát, to nás hodně těší, ale nikdo z nás si nemyslí, že je hotovo," uvedl Doudera. Hradci nezbývá než doufat, že se ještě v semifinále alespoň vrátí na svůj zimní stadión. „I když tečeme 0:2 na zápasy, nesmíme dát hlavy dolů. V Třinci to chce předvést větší šikovnost při zakončení a třeba i nějakou překvapivou střelu," tvrdil útočník Bedřich Köhler, jenž v letošním play off zatím čeká na gól.