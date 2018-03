Hrubec čaruje v třinecké brance. Kluci blokují tolik střel, že mají stejně zásahů jako já, směje se

Gólman Šimon Hrubec se stal klíčovým stavebním kamenem, na němž hokejisté Třince vybudovali obě semifinálové výhry na hradeckém ledě. Z celkem 61 střel Mountfieldu propustil do sítě pouze dvě, každé utkání jedinou. Oceláři tak před domácím pokračováním série extraligového play off vedou 2:0 na zápasy.

Co říkáte na dvě vítězství, která jste si přivezli z Hradce Králové?

Kdyby nám to někdo řekl před sérií, nevím, jestli bychom si mysleli, že je ten člověk normální. Ale na to se už nikdo ptát nebude, máme v kapse dvě extrémně důležité výhry.

Znamená to pro Třinec už pootevření finálových vrat?

Jsou to super dva krůčky ze čtyř. Ale musíme dál držet pokoru. Vedeme 2:0, jenže to ještě nic neznamená.

V čem především jste soupeře předčili?

Bruslením a nasazením. Za úspěchem jsme šli i častou střelbou. Potřebujete mít i štěstí a moje velké díky patří spoluhráčům, jak urputně blokují střely. Kluci to dělali celou sezónu, teď v play off skáčou o to víc. Měli možná stejně zákroků jak já. Hradec střílel opravdu hodně a kluci skoro všechno odchytali za mě.

Znamenají pro vás největší nebezpečí hradecké přesilovky?

Jsou extrémně nebezpečné. Věděli jsme, že se musíme vyvarovat faulů, nedělat žádné zbytečné, což se nám v druhém utkání úplně nedařilo. Ale zase tam od nás byla taková obětavost, že jsme to uhájili.

Jak došlo k třinecké proměně na cizím ledě oproti čtvrtfinále, kdy jste v Pardubicích ztratili všechny tři zápasy?

Jakoby se tím povedeným sedmým zápasem ve čtvrtfinále vrátila do mužstva lehkost, vůle jít za vítězstvím a poprat se za kamaráda. Když přijdete do šatny, cítíte tam energii. Na tréninku vidíte, jak je všechno v pohodě. Když tam mohou být srandičky, jsou. Ale když se má makat, tak se maká. Teď je to v hlavách nastavené u celého týmu úplně stejně, je tam mód play off.

Bude mít teď Hradec plnou hlavu Šimona Hrubce?

To si nemyslím. Jestli budeme hrát jako doteď, tak věřím, že se jim do hlavy dostaneme jako celý tým. U nás teď nevyčnívá žádná individualita. Jsme tým, mladí jedou jak pily a my zkušenější se to snažíme podržet. Těžko se vyzdvihuje jeden hráč, na ledě je 22 obětavých bojovníků. Vyhrává Třinec, o tom to je.