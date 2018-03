Kometa jako automat na výhry. Víme, jak přepnout na modus play off, těší gólmana Čiliaka

Brněnskou hokejovou sílu na vlastní kůži poznala v extraligovém semifinále i Plzeň. Na střely sice Škoda vyhrála úvodní zápas série 32:19, jenže gólů dala víc Kometa. Nejdříve utekla domácím do dvougólového náskoku a jen 66 vteřin po jejich snížení si vzala náskok zpátky a tím prakticky rozhodla.

Kometa působí ve vyřazovací části jako automat na výhry. Neporazitelnost v extraligovém play off drží už téměř rok. Naposledy padla loni 3. dubna ve čtvrtém semifinále s Hradcem Králové. Nakonec ale ovládla sérii 4:2 a ve finále s Libercem i letos ve čtvrtfinále s Vítkovicemi zvítězila shodně 4:0 na utkání.

Nyní první výhrou na plzeňském ledě přidala už 11 korálek na vítěznou šňůru. „Zase bylo vidět, jak našemu mužstvu svědčí ten modus play off, i když začínáme venku. Prostě víme, jak přepnout na ten správný hokejový projev," těšilo brněnského gólmana Marka Čiliaka vyhlášeného hvězdou zápasu.

Vondráček ukončil neprůstřelnost Svobody

Při sobotním zápase v Plzni domácí viditelně zaskočil gól Tomáše Vondráčka, čímž skončila 152 minut trvající neprůstřelnost brankáře Miroslava Svobody v play off. Brněnský útočník, který v minulé sezóně odehrál 35 zápasů na hostování v plzeňském dresu, zužitkoval perfektní zadovku Radima Zohorny. „Byl jsem metr a půl od brány a puk stál, tak jsem do něj jen plácnul," líčil Vondráček, jenž nedávné účinkování v dresu soupeře moc neřešil. „Teď už hraju zase za Kometu a chci s ní prožít co nejdelší sezónu zakončenou úspěchem," zdůraznil, jak moc si v Brně přejí obhájení titulu.

S podporou zaplněného hlediště se Plzeň po obdrženém gólu sice snažila vrhat na zteč, jenže Kometa se prezentovala nesmírně organizovanou obranou. „Vzadu hrála hodně dobře, a jak vedla, tak to ani nemusela moc otvírat. Brněnští hráči navíc byli hodně silní na puku, o to bylo obtížnější se prosadit," říkal plzeňský útočník David Stach.

Zatímco Brno dokázalo dát gól v přesilovce i v oslabení, Plzni hra při nestejném počtu hráčů na ledě vůbec nešla. „Rozhodně v početní výhodě musíme odvést lepší práci, tam to bylo z naší strany dost vlažné. Jak jsme nechytli začátek, Brno se posadilo do sedla," mínil obránce Jakub Kindl.

Zle bylo s Plzní, když rekordman v počtu extraligových startů Petr Kadlec fauloval unikajícího Alexandera Malleta a kanadský útočník ve službách Komety pak zkušeně proměnil nařízené trestné střílení. „Jakmile rozhodčí zvedli ruku, tak jsem se soustředil, jak zakončím a totální koncentrace se mi vyplatila," tvrdil střelec druhé brněnské branky.

Opařenou Plzeň probral až kontaktní gól na začátku třetí části. Nebyl však z domácí hole, střílenou přihrávku Denise Kindla si bruslí srazil puk do vlastně sítě brněnský mladík Luboš Horký. Přesně o minutu později šel ale na trestnou lavici David Sklenička a Kometě stačilo jen šest vteřin, aby Hynkem Zohornou bleskově využilo přesilovku. „Tam bych viděl docela zlom. Než jsme si mohli uvědomit, že jsme na dostřel, tak už jsme zase byli mínus dva góly," lamentoval Jakub Kindl.

Takticky ukázněné Brno pak drželo Plzeň i přes její výraznou střeleckou převahu na uzdě. Komplikace přišla až v 57. minutě, kdy se ujala Skleničkova rána. Jenže domácí tým ani dlouho power play nepřipravil Kometu o první semifinálovou výhrou. „Když jsme si ten závěr zdramatizovali, o to víc jsme pak museli zamakat. Bylo moc důležité, že jsme dokázali hrát jednoduše, až do úplného konce nám šly nohy a udrželi jsme si výborný pohyb," usmíval se Čiliak, jenž předvedl třicet úspěšných zásahů.