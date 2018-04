Plzeňský Kubalík seknul soupeře do rozkroku, proti Brnu nemůže nastoupit

Hokejový útočník Tomáš Kubalík z Plzně nuceně vynechá dnešní zápas semifinále play off extraligy proti Brnu. Sedmadvacetiletý hráč dostal od disciplinární komise trest za faul na Marcela Haščáka v sobotním úvodním duelu série. Kubalík ve 22. minutě sekl slovenského útočníka hokejkou do rozkroku a následně byl vyloučen na pět minut a do konce utkání.