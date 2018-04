Kometa je k nezastavení! V play off už rok neprohrála a ve čtvrtek může slavit finále

Zastavit v play off Kometu se zdá jako neřešitelný úkol. Úřadující extraligoví šampióni vyhráli v semifinále i druhý duel na ledě Plzně, tentokrát 4:1, a ve vyřazovací části soutěže si v součtu s minulou sezónou připsali už dvanácté vítězství v řadě. Naposledy padli 3. dubna loňského roku ve čtvrtém čtvrtfinále s Hradcem Králové. Brno tak vede nad vítězem základní části 2:0 na zápasy a už ve čtvrtek může doma slavit postup do finále.

Jakub Kindl z Plzně a Martin Zaťovič z Brna (vzadu) ve druhém semifinále play off.

Druhé semifinále play off extraligy: Zleva brankář Marek Čiliak z Brna, David Stach z Plzně a Martin Zaťovič z Brna

Západočeši se museli obejít bez útočníka Tomáše Kubalíka, jemuž disciplinární komise extraligy za seknutí Haščáka do rozkroku v prvním duelu série zastavila činnost na jedno utkání. Do sestavy se tak místo něj dostal Petr Kodýtek.

Plzeň začala velice aktivně, Kometu převyšovala hlavně v pohybu a hostující gólman Čiliak se měl co ohánět. Zejména při Stachově střele zpoza obránce, kterou ale výtečně vyrazil. Brňané poprvé zahrozili až v poslední minutě úvodního dějství. Haščák se ale k volnému puku v brankovišti nedostal, neboť forvarda Komety nekompromisně zalehl Hollweg, Malec pak zase z mezikruží nemířil přesně.

Kometa bere druhý bod, bohužel jsme neproměnili dobré šance v první polovině zápasu a pustili soupeře do vedení, které už jsme nestáhli.#TELH pic.twitter.com/pEugWJLJWI — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 1. dubna 2018

Na začátku prostřední hry domácí přečkali devítivteřinové dvojnásobné oslabení, v tom klasickém pak navíc mohli jít do vedení. Hynek Zohorna totiž ztratil puk na útočné modré, Kantner upaloval zcela sám na Čiliaka, ten ale jeho střelu vyrazil.

Plzeň dál byla nebezpečnější, jenže ne a na najít recept na s klidem chytajícího brněnského muže s maskou. Nepovedlo se to Kracíkovi, a když už byl Čiliak po nahození Moravčíka od modré bezmocný, zachránila ho horní tyčka.

V polovině duelu si však Indiáni vybrali slabší půlminutu, za což zaplatili. Hynek Zohorna se na pravém křídle efektivně zbavil Skleničky, blafákem do bekhendu si položil Svobodu na led, pak však trestuhodně nezasunul kotouč do zcela prázdné branky.

První varování domácím nestačilo, takže muselo přijít druhé, už gólové. Nečas při přečíslení dvou na jednoho vybídl Hynka Zohornu, který tentokrát pálil do Svobody, dojíždějící Bartejs už ale puk poslal do sítě, takže svým prvním gólem od 7. ledna poslal Kometu do vedení.

O dvě minuty později mohlo být vyrovnáno, jenže Čiliak předvedl v krátkém sledu sérii superzákroků. Nejprve tak tak ustál dělovku Kratěny, načež fantasticky zlikvidoval dorážku Stacha a poradil si i s následnými pokusy Indráka s Kratěnou.

Vyznamenal se však i Svoboda, jenž se na začátku třetí třetiny bleskově přesunul proti zakončení Erata v přesilovce. V té době se už Plzeň musela obejít bez obránce Jakuba Kindla, místo kterého na ledě zaskakoval Vráblík. Když ve 49. minutě putoval na trestnou lavici za podražení Horký, ucítila Plzeň naději na vyrovnaní. To ale nejenže nepřišlo, naopak po levém křídle pláchl Radim Zohorna a křížnou střelou nad Svobodův beton zdvojnásobil brněnský náskok.

A když se za další dvě minuty Nečas snadno zbavil Kadlece a překonal Svobodu potřetí, nebylo o druhém triumfu Komety v sérii pochyb. Nic na tom nezměnila ani trefa Gulaše v 58. minutě v přesilovce umocněné hrou bez brankáře. Vítězství Komety ještě upravil sekundu před koncem střelou do prázdné brány Gulaši. Série se nyní stěhuje do Brna, kde pokračuje ve středu a ve čtvrtek.