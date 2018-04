Z deseti takových šancí bych dal osm gólů. Jenže Čiliak chytá v laufu, zjistil Stach

Žádný z jeho spoluhráčů ani brněnských soupeřů nevypálil ve druhém semifinálovém duelu extraligového play off na branku víc střel, jenže ani ze šesti pokusů nenašel hokejový útočník Plzně David Stach recept na gólmana Komety Čiliaka. Přitom zejména ve 34. minutě za nepříznivého stavu 0:1 se zdálo, že se mu to povede...

V té době na vás zívala odkrytá branka. Hodně si vyčítáte, že jste místo ní trefil jen na poslední chvíli nastavený Čiliakův beton?

Samozřejmě mě to mrzí. Měl jsem puk zvednout, jenže se všechno seběhlo v tak velké rychlosti, že se mi to nepodařilo. Z deseti pokusů bych nejspíš dal osm gólů, jenže Čiliak bohužel chytá v laufu.

Je právě on vaší největší překážkou?

Dělá nám největší problém. Chytá ve skvělé formě, má fazónu jako hrom. Nedaří se nám na něj vyzrát. Jen já měl v neděli šancí na tři zápasy, jenže jsem nedal vůbec nic. Musím doufat, že to v Brně prolomím a mužstvu góly pomůžu.

Cítil jste, že navzdory porážce 1:4 jste se oproti prvnímu duelu série herně zvedli?

Jasně, jenže co je nám platné, že jsme je nehráli špatně... Lepší je hrát blbě a vyhrát, než podat dobrý výkon a prohrát. Brno nastartoval vedoucí gól. Přitom nám by moc pomohlo, kdybychom šli do vedení jako první konečně my. Hrálo by se nám jinak, mohli bychom se trošku uklidnit.

Navíc vám nejdou přesilovky. Nejenže jste z dvanácti využili jedinou, v obou dnech jste navíc při vlastní početní výhodě inkasovali...

Pokoušíme se dávat křížné přihrávky přes brněnské brankoviště, jenže v sobotu i v neděli nám z toho soupeř ujel ve dvou hráčích a dostali jsme góly. Tohle se nám nesmí stávat, musíme si dávat větší pozor.

Jak zabránit, aby se vám za stavu 0:2 na zápasy nedostávaly do hlavy před přesunem série do Brna černé myšlenky?

Nesmíme mít hlavy dole! Stejně jako dokázalo Brno vyhrát u nás, může se to povést i nám u nich doma. Série je pořád otevřená, prohráváme jenom 0:2 na zápasy. Rozhodně nic nebalíme.