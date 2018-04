Čiliak? Fantastický, pěl na brankáře chválu Němec. Bartejs si pro gól došel z posledních sil

Byl jako zeď. Lapil šestadvacet ran, soupeře deptal famózními zásahy a právem se stal nejopěvovanější postavou nedělní bitvy. Brankář Marek Čiliak vychytal hokejistům brněnské Komety na ledě vítěze základní části z Plzně výhru 4:1 a obhájce titulu je díky ní v půli cesty do extraligového finále.

Jakub Kindl z Plzně a Martin Zaťovič z Brna (vzadu) ve druhém semifinále play off.

„V prvním a druhém zápase, i v sérii proti Vítkovicím vytáhl v pravý moment klíčový zákrok, který mužstvo nakopl. Je klíčový muž týmu, základní stavební kámen. Když uděláme chybu, on je tam. Chytá fantasticky," skládal komplimenty slovenskému mágovi ostřílený obránce Moravanů Ondřej Němec.

„Byl opět výborný jako už klasicky v play off. Nic nového," přitakal s úsměvem další zadák Tomáš Bartejs, jenž premiérovou trefou ve vyřazovacích bojích poslal Brňany ve 32. minutě do důležitého vedení. "Obránce propadl. Viděl jsem kluky, jak jedou dva na jednoho a rozhodl se, že je půjdu podpořit. Doslova jsem k brankovišti šel, protože jsem už nemohl," přiznal pětadvacetiletý bek.

Nadšení však mohlo z hostů brzy vyprchat. O dvě minuty později si Západočeši vytvořili ohromný tlak, jenže zvolenský rodák vytáhl mezi tyčemi několik zázračných a ekvilibristických zákroků. Puk za jeho záda neprocpali Kratěna, Stach ani Indrák. „Museli jsme náskok udržet za každou cenu. Na 1:0 je těžké hrát," připomněl gólman Komety, jenž navzdory slibnému vedení 2:0 na zápasy krotí euforii. „Zvládli jsme v Plzni obě dvě utkání, ale hraje se na čtyři výhry," varuje sedmadvacetiletý gólman, jehož celek zvítězil v play off v součtu s minulou sezónou už podvanácté v řadě.

Fanoušci je poženou

„Do každého zápasu jdeme s pokorou. Nemáme důvod nic měnit a nechat se vyprovokovat tak, jako to zkouší třeba Vítkovice. Jsme dost zkušený tým, abychom dokázali plnit, co nám trenéři řeknou a posouvali se dál a dál," připomněl Němec.

Série se nyní stěhuje do Brna, kde se parta Libora Zábranského pokusí ve středu a čtvrtek o zbylá dvě vítězství, která by toto semifinále ukončila. „Lidi nás doma poženou, bude tam peklo," ujišťuje Čiliak, jehož v neděli večer připravil o druhé čisté konto v letošním play off až při závěrečné hře bez brankáře Milan Gulaš. „Tohle vůbec neřeším, nejdůležitější je výhra," uzavřel.