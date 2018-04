Hrozný začátek! Nepoučitelný Hradec vypráskali Oceláři za šest minut

Tahle pomlázka hradecké hokejisty pořádně bolela. Jestliže si už v předchozím průběhu play off mohli oprávněně stýskat na nepovedené začátky utkání, úvod třetího semifinále v Třinci byl v jejich podání doslova katastrofální. Od Ocelářů si vykoledovali tři góly za úvodních šest minut a prohráli 1:5. Třinec může už v úterý slavit hladký postup do finále.

Gólman Patrik Rybár vydržel v brance necelých pět minut, když ho dvakrát spoluhráči nechali ve štychu, jeho nástupce Jaroslava Pavelku přivítali domácí třetím gólem. Hradecký kouč Václav Sýkora svolal oddechový čas, jenže otáčet na třineckém ledě skóre 0:3 byl pro Mountfield už neřešitelný úkol.

„Chtěli jsme tým zvednout, času ještě zbývalo dost. Hráče jsme hecovali, povzbuzovali, na střídačce zkoušíte všechno možné, ale těžko něco víc udělat,“ krčil rameny Sýkora.

Nechtěl komplex

Sám těžko hledá důvod, proč se jeho tým herně probouzí dlouho po úvodním buly. „Různé věci měníme, rozebíráme… I když teď už jsme na ty začátky ani nechtěli klást velký důraz, aby z toho u hráčů nevznikl nějaký komplex už před úvodním buly. Bohužel se to stalo zase,“ lamentoval.

Jeho svěřenci z deseti zápasů play off inkasovali osmkrát jako první, takhle bídnou první třetinu ale ještě nezažili. „Přitom se o tom bavíme každý den, ale pořád to nejde,“ hořekoval Lukáš Cingel, jenž gólem na 1:3 aspoň trochu oživili hradecké naděje.

Víc už ale Oceláři svému sokovi nedovolili, gólman Šimon Hrubec ani potřetí v sérii neinkasoval víc než jeden gól. „Ten začátek byl hrozný. A my, když v play off vyhráváme, většinou 2:1 nebo 3:1, žádný moc ofenzívní hokej nepředvádíme,“ připouštěl obránce Dominik Graňák, že s takovými vstupy do utkání těžko Hradec může snít o finále.