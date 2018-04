Hokej bude v televizi pětkrát za týden, placená O2 hraje prim

„Smlouva je do roku 2023. V sezóně přineseme až 80 přenosů a záznamů. Budeme přenášet celé play off, kde se ve finále budeme střídat s Českou televizí. Kluby získají více financí, a to pomůže i českému hokeji. Myslím, že hokej trochu zamrzl za 25 let, co ho vysílá Česká televize," řekl ve středu Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Program vysílacích dnů od sezóny 2018/2019 Úterý: ČT sport (první volba úterní kolo) Středa: O2 TV Sport (druhá volba, dohrávka úterního kola) Pátek: O2 TV Sport (první volba pátečního kola) Sobota: O2 TV Sport (druhá volba z pátečního kola) Neděle: ČT sport (první volba nedělního kola, možnost dvojzápasu) Play off: Právo první volby si budou střídat obě televize.

Česká televize, to je tradice, teď nebude na jeden z nejpopulárnějších sportů jen ona, přišel konkurent ze soukromého prostředí, který chce představit novinky.

„Hokej je pro nás velká výzva. Ve fotbalových přenosech jsme ukázali, že umíme přenosy vyrábět. Hokej patří mezi nejpopulárnější české sporty, proto jsme se rozhodli k této velké smlouvě," řekl Kindernay, který plánuje redakci o pětadvaceti lidech. „Čipové kamery, mikroporty u hráčů, chceme vyrábět i doprovodné pořady. Inspirovali jsme se v NHL, chceme popularizovat českou extraligu," dodal výkonný ředitel.

Čísla sledovanosti Průměrná sledovanost základní části hokejové extraligy na ČT byla 84 000 diváků. V play off vzrostla. Předkolo vidělo 118 000 diváků, semifinále 181 000 diváků. O2 TV má v současnosti 237 000 předplatitelů, celkem má 275 000 aktivních set-top boxů. Rekord ve sledovanosti drží podzimní fotbalové derby Slavia - Sparta, které vidělo 239 000 diváků. Jarní derby mělo okolo 200 000 diváků.

Extraligu bude Česká televize až do sezóny 2022/2023 vysílat v následujícím režimu: vždy v úterý exkluzivní zápas, na který má právo první volby a k tomu tradiční studio Buly hokej živě. Pátky budou patřit pořadu Hokej Buly se souhrnem kola a v neděli ČT nabídne další utkání, rovněž s právem první volby, navíc i s možností dvojzápasu. A opět se studiem Buly hokej živě. V pondělí pro diváky připraví ohlédnutí za uplynulým týdnem v pořadu Hokej den poté.

„Diváci nás vnímají jako tradičního vysílatele hokeje, vždyť se s ním na obrazovkách České, potažmo Československé, televize setkávají nepřetržitě již více než šedesát let. Za tu dobu mohli vidět již 1965 zápasů. A o kvalitní hokej ani o své oblíbené komentátory minimálně po dalších pět let nepřijdou. V příští sezóně odvysíláme rekordní dvoutisící ligové utkání," upřesňuje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Pět hracích dnů v týdnu, to je nový model, který zvýší nároky na logistiku a kondici hráčů. „Problémy mohou nastat, ale budeme se je snažit eliminovat. Už jsme jednali s ředitelem extraligy ohledně nasazování," řekla k novince Jana Obermajerová, generální ředitelka BPA sport marketing, jenž zastupuje nejvyšší českou soutěž.

„Fanoušky čekají rekordní počty přenosů, kluby vyšší příjmy z televizních práv a partnery soutěže širší prostor pro prezentaci podpory, kterou lednímu hokeji poskytují. Věřím, že z dohody bude profitovat celý český hokej, zvlášť když dlouholetá spolupráce s Českou televizí nastavila laťku úrovně přenosů velmi vysoko," uvedl prezident ČSLH Tomáš Král.

Před rokem se zdálo, že O2 TV Sport získá exkluzivní práva na domácí zápasy Sparty a Liberce, nakonec je vše jinak. „Hlavním cílem bylo zajištění celé Tisport extraligy. Tímto kontraktem se historicky rozšíří počet přenosů. Věřím, že O2 TV Sport přinese zase nový potenciál. Věřím, že na konci tohoto snažení bude spokojený divák a partneři extraligy," dodala Obermajerová.

Cena je obchodním tajemstvím

Třicet dnů předem v základní části bude známo, které zápasy a na jaké televizi budou vysílány. Ohledně play off není situace ještě jasná, bude se řešit podle dané situace.

Kolik za hokejovou smlouvu zaplatil nový hráč? To se nedozvíte. „O konkrétních částkách nebudu hovořit, ale kluby dostanou přidáno. Co se týče financí v souvislosti s Českou televizí, nebudu ani naznačovat," usmála se Obermajerová.

Extraliga se rozdělí na dvě televize, stav u reprezentace zůstává neměnný. „Vysílací práva máme nejen na následujících pět sezón Tipsport extraligy, ale také na veškerá utkání českého reprezentačního týmu, včetně všech světových šampionátů. A to i pro mistrovství hráčů do osmnácti a dvaceti let," vyjádřil se v tiskovém prohlášení generální ředitel České televize Petr Dvořák.