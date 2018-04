Chceme jim hrát do těla, aby se báli, plánuje Kracík. Poslal Plzeň do vedení a věří v obrat

Je to velká úleva, že jste odvrátili možný konec sezóny?

Já to říkal, že s nimi nemůžeme prohrát čtyři zápasy v řadě. Už ve středu jsme byli lepší.

Dostali jste z hlavy tu nešťastnou 60. minutu a Eratův gól?

Usínalo se mi normálně. Řekli jsme si, že jsme hráli dobře, že to byla smůla a dvakrát za sebou se to snad nestane. Martin Straka nás burcoval, ať na ně jdeme pořád stejně, ale ať se ještě víc cpeme do brány. Tak se to povedlo.

Nakoplo vás, že jste konečně dali vedoucí gól?

Je to hodně důležité, protože jinak se to táhne, brání a čeká se, kdo se trefí. Já moc gólů nedávám, takže mě potěší každý. Povedlo se mi zvednout puk a padlo to tam. Konečně.

Cítíte, že jste se klíčovým hráčům Komety v čele s Eratem dostali trochu po kůži?

To se snažíme od prvního zápasu. Ne vyprovokovat, ale chceme jim hrát do těla, aby se báli trošku, když jedou k mantinelu.

Vypadá to, že vaše výkony v sérii se stále zlepšují. Souhlasíte?

Já spíš myslím, že šlo hlavně o ten první gól, hráli jsme stejně jako ve středu, i když první třetina se nám moc nepovedla.

Po třetím zápase jste říkali, že se ještě vrátíte na domácí led. Teď byste se zase určitě rádi vrátili na šestý zápas do Brna.

Doma s nimi už potřetí neprohrajeme.

V českém play off ale ještě nikdo neotočil sérii ze stavu 0:3, myslíte na to?

Tady se to sice nikomu nepovedlo, ale na to se nekoukáme. To se v play off děje, že se vám tři zápasy nepovedou, takže teď zase musíme vyhrávat.