Jen jeden prohraný zápas. V sobotu v Plzni semifinále ukončíme, věří Brňané

Očekávané oslavy postupu do finále v kabině brněnských hokejistů zatím nepropukly. Obhájci prvenství padli ve čtvrtém utkání extraligového semifinále s Plzní před svými fandy 1:2 a poslední krok na cestě do boje o titul mají nadále před sebou. Další příležitost ukončit sérii se jim naskýtá v sobotu na západě Čech.

„Doufám, že tam navážeme na předchozí dva výborné zápasy, které jsme v Plzni minulý víkend už odehráli," říká mladý útočník Komety Martin Nečas, který uznal, že čtvrteční domácí porážka byla zasloužená. „Tentokrát jsme byli horším týmem, to viděl každý. Už se nesmí opakovat, abychom po našich hrubkách dostali dva slepené góly. Navíc se opět potvrdilo, že kdo neskóruje ve dvojnásobné přesilovce, obvykle nevyhraje. My jsme Plzeňské přehrávali až v závěrečných deseti minutách, což nestačilo," smutnil.

Brněnský forvard Martin Zaťovič souhlasil, že dvě rychle inkasované branky ve druhé třetině jeho mužstvem zamávaly. „Pak jsme v přesilovce pět na tři takřka netrefili bránu. Ke konci jsme už hráli vabank, tlačili jsme se před Svobodu, ale aspoň prodloužení jsme si bohužel nevynutili. Je to jen jeden zápas v sérii, nic se neděje, jedeme dál. V sobotu v Plzni uděláme maximum, abychom semifinále ukončili. Bude to zřejmě zase utkání o prvním gólu," předpověděl Zaťovič. „Musíme ho vstřelit my," předsevzal si.

Trenér Komety Kamil Pokorný litoval, že jeho celek zaznamenal kontaktní gól na 1:2 příliš pozdě. „Přišel až osm minut před koncem. Pak už se hrálo na jednu bránu, avšak vyrovnat jsme bohužel nestihli. Tak to v play off chodí. Na venkovních kluzištích máme ovšem skvělou bilanci, věřím, že ji v sobotu v Plzni potvrdíme. Nastoupíme zase sebevědomí s cílem sérii úspěšně završit," tvrdí Pokorný.