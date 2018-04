To mě bude strašit! Selhal jsem, zlobil se na sebe Polanský

Na hokejce měl dva góly, ani jednou ale puk do branky nedostal. Také si to třinecký útočník Jiří Polanský hodně vyčítal, po druhé porážce v řadě Oceláři už mají nad Hradcem náskok jen jednoho vítězství.

Co podle vás zlomilo páté semifinále?

Byl tam souběh více věcí. Jednak neproměněné šance, mohli jsem po první třetině vést 2:0, trefil jsem břevno, to byl rozdíl centimetru, maximálně dvou. A teď deset sekund před koncem se puk zastaví před brankovou čárou. Každý hráč chce mít možnost rozhodnout takový zápas a když to nevyjde, je to hrozná nálož. Měl jsem to dneska dvakrát na holi a selhal jsem. Také bylo v naší hře hrozně moc oslabení ve druhé třetině, to si nemůžeme dovolit. Těžko se mi to hodnotí, podali jsme bojovný výkon, hráli jsme, jak chceme, ale neproměněné šance a oslabení nás můžou mrzet.

Zdálo se, že při šanci v závěru základní hrací doby už jste zvedal ruce.

Já se chtěl uvolnit, byl jsem v souboji s hráči. Odražený puk od kalhot, spadlo to na brankovou čáru, snažil jsem se ho tam dopíchnout. To jsou okamžiky, které si zapamatujete. Můžete dát v extralize gólů a nahrávek, kolik chcete, ale tohle jsou momenty, co se vám budou připomínat. Devět z deseti pokusů proměním, teď jsem promáchl. Kdybych aspoň trefil soupeři hokejku, aby si to tam srazil… Takhle to chceme hrát, střela, tlačení se do branky, ale stejně to nevyšlo.

Už vedete už jen o zápas.

Vedeme 3:2, jedeme hrát domů do Třince, to by před sérií bral každý. To byl náš cíl mít mečbol a domácí utkání. Věřím, že když přijdou fanoušci a předvedeme výkon jako v prvních třech zápasech, tak to zvládneme.