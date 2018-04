Mamka se na zápasy nedívá, v prodloužení by to s ní asi šlehlo, vykládal hrdina Kovařčík

„Strašná euforie. A taky úleva. Vypadalo to ze začátku, že to půjde snadno, a nakonec to byla těžká série. Na střídačce už někteří kluci nemohli ani chodit " vykládal 22letý útočník Třince, jehož o rok mladší sourozenec Michal odstoupil z nedělního zápasu po nárazu hlavou do mantinelu. „Bolí ho krk, ale na finále bude dobrý," popisoval brácha Ondřej.

Dvě výhry v nastavení přitom vrátily hradecké hokejisty do hry a nalily jim i dost sebevědomí.

„Asi se viděli už v sedmém zápase, ale já si říkal, že do třetice nemůžou mít tolik štěstí. Jirka Polanský mi to dal trošku pod nohy, asi to tak mělo být a jsem za to strašně rád," popisoval Kovařčík, který vybojoval i úvodní gól zápasu pro Chmielewského. „Viděl jsem ho předem, že tam stojí a on to zakončil, jak umí nejlíp," pochválil polského útočníka.

Třinecký hrdina byl rád, že hodil za hlavu neproměněné šance z předchozích utkání.

„I mamka mi psala, ať na to nemyslím, ale na zápasy se ona nemůže dívat. V prodloužení by to s ní asi šlehlo. Je to stresařka," pousmál se Kovarčík, který měl v plánu si před sobotním startem finále proti Kometě trochu odfrknout. „Plánuju regeneraci, možná zajdu do kina a udělám si pohodičku."

Za nedělní výkon si ji určitě zaslouží.