S Kometou by to mohlo být jako v Lize mistrů, myslí si Hrubec

„Dva dny jsme měli volno a snad úplně poprvé jsem s čistým svědomím nedělal vůbec nic," přiznal se Hrubec, jemuž se před play off narodil prvorozený syn Adam. „Malý odjel s manželkou do Budějovic, a tak jsem byl doma úplně sám. Bylo to trochu divné, ale užil jsem si to. Projel jsem se třeba veteránem," usmíval se Hrubec.

Úplně se od hokeje ale odstřihnout nedokázal. „Myšlenky mi k finále pořád utíkaly. Přemýšlel jsem nad hrou Brna, nad jejich zbraněmi. Mají výborné útočníky, dobře střílející obránce, skvělé přesilovky. Snažil jsem se vybavit, jak dávají góly, jak hrají přesilovky," přiznala třinecká jednička.

Stejně jako čtvrtfinále proti Pardubicím bude Třinec i proti Kometě hrát případné sedmé utkání na domácím ledě. Což ale speciálně proti Brnu nelze považovat za velkou výhodu. Kometa v minulé sezóně došla k titulu ze šesté příčky po základní části a podobnou cestou jde i letos. Jako pátý tým dlouhodobé části smetla 4:0 čtvrté Vítkovice a v semifinále 4:1 vítěze Prezidentského poháru Plzeň.

„Slyšel jsem, že jim hra venku docela svědčí. Ale myslím, že jak nám, tak jim je asi jedno, zda začínáme doma, nebo venku," přemítal Hrubec. „Každopádně ale budeme chtít uhájit domácí prostředí. Proti Pardubicím to byl rozhodující faktor série. A třeba to tak bude i teď," naznačil Hrubec, jenž si v letošním play off drží průměr inkasovaných gólů těsně pod dvě branky na utkání.

Skvěle mu vyšlo semifinále, v němž v šesti utkáních inkasoval devětkrát. „Hradec bránil hodně urputně. Už před sérií jsme věděli, že moc gólů padat nebude. Proti Brnu to bude jiné. Možná se pletu, ale mohlo by to být hodně podobné tomu, co jsme zažili v Lize mistrů. Brno, stejně jako severské mančafty chce hrát hokej a to by nám mohlo vyhovovat více, než defenzivní hra, kterou se prezentovaly Pardubice a Hradec Králové," připomněl Hrubec.