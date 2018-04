Vyhraje Brno, Třinci mohou chybět osobnosti, tipuje extraligové finále Hadamczik

Posledním týmem, který Alois Hadamczik vedl, byla v sezóně 2015/2016 Kometa Brno. Nesmazatelnou stopu ale nový trenér reprezentační osmnáctky zanechal také v táboře druhého finalisty. V Třinci v roce 1984 začínal svou trenérskou kariéru, o čtrnáct let s ním postoupil až do finále extraligy. Zkušený kouč před startem finále favorizuje Kometu. „Rozhodnou gólmani a zkušenosti. A Třinec tak silné osobnosti jako Brno nemá,“ tvrdí 65letý Hadamczik.

Koho favorizujete ve finále?

Pokud Třinci nezaberou i starší hráči, protože nyní to hodně bylo na těch mladých, tak to stačit nebude. Brno má výraznější osobnosti. Čiliak je výtečný a už dlouho jsem neviděl takto chytat brankáře v každém zápase. Výborný je Erat, daří se i Nečasovi. Brno má zkušené mužstvo a play off umí hrát. Ale v play off je všechno možné.

Oba letošní finalisty velmi dobře znáte. Přejete někomu titul více?

Nepřeju. Budu fandit dobrému hokeji. Třinec je pro mě srdeční záležitost, dostal jsem tam kdysi první velkou šanci, postoupil jsem s nimi ze druhé ligy až do finále extraligy. Ale už jsou to léta letoucí, co jsem tam byl. V kádru zůstal vlastně jen Jirka Polanský. Jinak je ten tým úplně jiný. Musím ale Třinec pochválit. Pan Moder (prezident klubu), jako velký patriot regionu postavil novou nádherná halu. To je pro hokej výborné. I v Brně mám spoustu přátel, zůstal jsem v kontaktu jak s Liborem Zábranským, tak s Jardou Medlíkem.

Nejlepší týmy základní části Plzeň a Hradec neuspěly. Je složení finále překvapením?

Ani není. Play off je jiná soutěž. Co mě překvapilo, je, že v Třinci dostali takový prostor mladí hráči. Jak Kovařčíkové, tak Cienciala či Matyáš jsou ozdobou play off. Po dlouhých letech, kdy se v Třinci nezabudovávali do kádru odchovanci, je to změna. Ale správná.

Třinec potřeboval k postupu do finále o čtyři utkání více než Brno. Může se to projevit?

Ta pauza je dostatečná. Hráči dobře zregenerují a náročnější program roli hrát nebude. Pro Třinec je už finále úspěch, ale Brnu nic zadarmo nedají. Bude to napínavé a velké finále.

Dokázal byste vyzvednout přednosti finalistů?

Brno má výtečného gólmana a osobnosti, které dovedou rozhodovat utkání. Další výhodou Komety je skvěle takticky zvládnutá hra. Dovede útočit, napadat, ale také zazdít střední pásmo a vycházet z obrany do protiútoku. Také trenéři Václav Varaďa i Marek Zadina odvedli v Třinci skvělou práci. Zabudovali mladé, kteří hrají velmi dobře a bude důležité, aby tu výkonnost udrželi. Lidi je poženou a bude úkol pro trenéry, aby to ukočírovali. Sérii ale podle mne rozhodnou gólmani a zkušení hráči.

Našel byste na hře finalistů nějaké slabiny, které byste jako trenér využil?

Vyloženě o někom říct, že má něco slabé, nejde. Ale můj názor je, že tak silné osobnosti, jako je Nečas, Erat a Čiliak Třinec nemá.

Libor Zábranský vede tým za obhajobou, pro Václava Varaďu je tato sezóna první v extralize. Jak vnímáte tyto osobnosti na střídačkách obou týmů?

Musím říct, že to, jaký hokej Třinec hraje a jak daleko postoupil, je velký úspěch mladých třineckých trenérů. Udělali velký kus práce a je potřeba je pochválit. Na druhé straně je Libor Zábranský, majitel klubu a velký stratég, který dokázal mužstvo znovu připravit skvěle. Ne každý hráč dokáže zkušenosti přenést do trenérské branže, jak to dokázal on. Dokáže hráče pobláznit a je to nejsilnější prezident v republice.

Na které hráče v ze svého působení v těchto klubech nejraději vzpomínáte?

Zažil jsem v obou velké osobnosti. V Třinci to byli Sekeráš, Daňo, Jánoš, a hlavně Richard Král, který patří k nejlepším hráčům Třince všech dob. Pracoval jak s trenéry, tak s mladými hráči a měl velkou zásluhu na vzestupu Havláta, Pletky nebo Jana Marka. Je škoda, že vztah mezi vedením Třince a Richardem není takový, aby pod stropem haly visel jeho dres.

A v Brně?

Tam jsem nebyl tak dlouho, ale vždy jsem uznával a stále uznávám a rád vzpomínám na kapitána týmu Leoše Čermáka, kterého jsem kromě Brna měl i ve Vítkovicích i v reprezentaci. Byla tam velmi dobrá parta kluků.

Právě na lavičce Komety jste stál před dvěma a půl roky naposledy. Nyní se na ni vracíte jako kouč reprezentační osmnáctky. Těšíte se zpátky?

Určitě, když jsem tu funkci přijal, tak se těším. Není tajemstvím, že jsem chtěl dvacítku, protože s ní mám poslední medaili. Ale když se to výkonný výbor rozhodl udělat takto, tak jsem to rád přijal. Pracovat s mladými mě vždycky bavilo a i do nároďáku dospělých jsem je vždy zabudovával.

Tento měsíc čeká osmnáctku světový šampionát v Rusku. Pojedete se podívat?

Nepojedu tam, protože v osmnáctce jsou asi jen dva sedmnáctiletí hráči, s nimiž budu moct počítat. Byl jsem teď ve Švýcarsku a viděl tam čtyři zápasy sedmnáctky a sledoval kluky, kteří budou příští rok ve výběru do 18 let.

Tým osmnáctiletých dokázal v posledních 11 letech vybojovat jednou stříbro, jinak neprošel přes čtvrtfinále. Je to pravdivý obrázek českého hokeje?

Nerad bych to hodnotil, protože jsem na těch turnajích nebyl. Vždycky se dá uhrát více, ale také méně. Příčinou neúspěchů je to, že chybí konkurence. V minulém režimu chtěl každý hrát hokej, cestovat. A to momentálně není. A když chybí konkurence, nejsou ani takové výkony. Kdo má ruce a nohy, ten hraje hokej. A to není dobře. Dlouhodobě zastávám názor, že by měla být i druhá juniorská liga, kde budou hrát kluci, kteří mají hokej rádi a budou pracovat, aby se dostali mezi nejlepší do juniorské extraligy.

Už máte vybraný realizační tým?

Jednám s několika adepty i s výkonným výborem. V příštím týdnu se sejdu s prezidentem hokejového svazu Tomášem Králem. Do konce dubna bych to chtěl mít uzavřené.

Patrik Eliáš v něm bude?

Má vyšší ambice, takže tomu moc nevěřím. Ale byl bych tomu rád, protože spolu vycházíme velmi dobře. Ale určitě tam budou zajímavá jména i tak.