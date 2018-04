Dva rychlé údery zmrazily obhájce. Brno jsme trochu zaskočili, usmívá se Petružálek

„Jsem rád, že máme za sebou první krůček. Drželi jsme se toho, co si řekli v kabině," pochvaloval si 32letý křídelník, jehož tým zvládl sobotní bitvu na podtrženou jedničku. „Trochu jsme je možná zaskočili," usmíval se spokojeně po zápase, jehož vstup Ocelářům vyšel pohádkově. Na soupeře vlétli a už v šesté minutě vedli o dva góly.

„Takový začátek vám psychicky strašně pomůže a zlehčí nohy," pokyvoval hlavou Petružálek, jenž v úvodu prostřední dvacetiminutovky vrátil v přesilovce domácím dvoubrankový náskok. I když se k němu puk odrazil šťastně. „Erik Hrňa šel vyloženě do střely. Kdyby nahrával, tak by se to ke mně vůbec neodrazilo. Puk mu ujel, já do něj plácl a spadlo to prázdné brány," popisoval ostřílený borec, jenž krátce předtím orazítkoval z podobného místa tyč.

Že se na první finále vyspal báječně, to dokázal ještě ve 47. minutě, kdy obhájce titulu dorazil čtvrtým gólem. „Chtěl jsem to dávat jako vždycky po zemi, ale na poslední chvíli jsem se rozhodl vystřelit na vyrážečku. Díky bohu, že to tam spadlo," ulevil si forvard, jenž si v probíhajících vyřazovacích duelech připsal až dosud jen čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. „Já byl ale spokojený z toho, co předváděli na ledě mladí Kovařčíci nebo Cienciala. Dneska to zase vyšlo na mě," tvrdil.

Souboj se dohrával za jasného a rozhodnutého stavu, na klidnou koncovku ale nedošlo. Kometa přitvrdila a na ledě se hodně jiskřilo. „To k tomu asi patří. Děláte všechno možné, abyste soupeře vyvedli z míry. Ale možná mě to i trochu překvapilo. Mají fakt výborné hráče a od některých bych to ani nečekal. Už jen tohle malé vykolejení soupeře nám může pomoct," připomněl Petružálek a pochvaloval si bouřlivou kulisu ve vyprodané aréně.

„Člověk si to musí užít, protože už se to nemusí opakovat. V Čechách k tomu patří hulákání, ani v Rusku fanoušci tak nepovzbuzují," říká Petružálek, jenž už vyhlíží nedělní pokračování série.

„Brno je výborné, ne náhodou je po roce zase ve finále a zítra do toho půjde ještě víc. Rozhodne hra ve středním pásmu a je potřeba se taky vyvarovat oslabení, protože přesilovky Komety jsou smrtící," připomněl.