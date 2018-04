Drama v baráži pokračuje, oba zápasy rozhodly až nájezdy. Slaví Karlovy Vary a Jihlava

To bude drama! Bitva o dvě vstupenky do dalšího ročníku hokejové extraligy má za sebou tři čtvrtiny a je jasné, že může rozhodovat každý bod a možná i každý gól. Těmi týmy v 9. kole baráže pořádně šetřily. Zápas Kladna s Karlovými Vary i duel Jihlavy s Litvínovem rozhodly samostatné nájezdy. V prvním případě se z vítězství 2:1 po nájezdech radovaly Karlovy Vary, ve druhém se pak po stejném výsledku těší z výhry Jihlava. Ta uspěla po čtyřech prohrách v řadě.

Fanoušci, kteří si libují při gólových hodech, dostali hodně skromné menu. V utkání Kladna s Karlovými Vary dokonce nepadl během dvou třetin ani jediný gól. Ve třetí části hry poslal Středočechy do vedení Redlich a už se zdálo, že slavit plný bodový zisk budou domácí. Jenže v poslední minutě srovnal Beránek a šlo se do prodloužení. To ale vítěze neurčilo, rozhodnout musely nájezdy a v nich byl úspěšnější karlovarský tým.

Ve druhém duelu se v Jihlavě představil Litvínov a před polovinou utkání se hosté mohli radovat z vedení po přesilovkovém zásahu Mikúše. Jenže ještě před druhou přestávkou proměnil ve vyrovnání početní převahu i jihlavský Stříteský. Protože už do šedesáté minuty už žádný ze střelců do sítě nenamířil, šlo se do prodloužení i na Vysočině. I v tomto souboji nakonec došlo na samostatné nájezdy a v doplňkové disciplíně se vedlo lépe Jihlavě.

Před závěrečnou čtvrtinou baráže tak vedou tabulku Karlovy Vary s 16 body, druhá Jihlava má o tři body méně stejně jako třetí Kladno. Poslední je zatím Litvínov s 12 body. Nejvyšší soutěž si zahrají dva nejlepší celky baráže.

Baráž o hokejovou extraligu, 9. kolo HC Dukla Jihlava–HC Verva Litvínov 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0) Branky a nahrávky: 36. Stříteský (D. Kajínek, R. Hubáček), rozhodující nájezd P. Straka – 29. J. Mikúš (Sörvik, F. Lukeš). Rozhodčí: Hribik, Kika – D. Hynek, Lhotský. Vyloučení: 5:5, navíc Seman (Jihlava) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 4025. Jihlava: Kořenář – De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Šidlík, Váňa, J. Zdráhal – P. Straka, Skořepa, Diviš – Čachotský, A. Zeman, Anděl – D. Čermák, R. Hubáček, Jiránek – Rys, M. Hlinka, Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman. Litvínov: Kantor – Sörvik, Baránek, Gula, Frolo, Z. Sklenička, Čutta – M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička – Jánský, V. Hübl, F. Lukeš – Řehoř, Gerhát, Trávníček – Matoušek, Válek, J. Černý. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský. Rytíři Kladno–HC Energie Karlovy Vary 1:2 po sam. náj. (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0) Branky a nahrávka: 55. Redlich (Štich) – 60. Beránek, rozhodující nájezd Skuhravý. Rozhodčí: Hejduk, Lacina – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 4526. Kladno: Cikánek (na nájezdy M. Kopřiva) – Štich, Zelingr, Repe, Svedlund, Lenďák, Kehar – Kružík, T. Kaut, Redlich – D. Tůma, Kubík, Kloz – M. Hořava ml., Machač, Zikmund – Pekr, Přikryl, Strnad. Trenéři: M. Hořava st. a Patera. Karlovy Vary: Závorka – Šafář, Podlipnik, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí – Flek, Balán, T. Rachůnek – Kohout, Gríger, Beránek – A. Rulík, Skuhravý, Vachovec – Vrdlovec, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.