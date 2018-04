Chmielewski zahodil šanci i Gulašiho: Je to finále, hrajeme o všechno

Co se stalo, že jste ve velké šanci v závěru minul?

Chtěl jsem puk dostat za Čiliaka, který byl na zemi a posouval beton k levé tyčce. Ale už jsem měl hokejku na dlouhou ruku a na tom sněhu mi to sklouzlo a puk šel do tyče, Bohužel.

První utkání jste jasně vyhráli, druhé uloupila po výsledku 3:2 Kometa. Změnila nějak hru proti sobotě?

Spíše si myslím, že jsme zahráli trochu hůře my. Nebylo to to srdce jako bylo v prvním zápasu. Musíme se z toho poučit a udělat co nejvíc na Kometě.

Nechyběla trochu i síla v nohách?

Nohama to nebylo. Nevím jak kluci, ale já se cítím dobře. Kometa nás ale více napadala. Beci neměli tolik času jako v sobotu a možná to bylo i tím. Nedostávali jsme od obránců tolik puků jako v sobotu a nevypracovali jsme si ani tolik šancí. Nedostávali jsme se v rychlosti do útočného pásma, což je chybička, ze které se musíme ponaučit.

Po utkání jste vyzval k bitce obránce Gulašiho. Proč?

Byl jsem trochu naštvaný, že jsem nevyužil tu šanci v závěru, ale o to úplně nešlo. Viděl jsem, že kamarád leží na zemi, ale ani nevím, kdo to byl, a dva soupeřovi hráči mu dávali rány do hlavy a do zad zezadu. To nemohu dovolit, tak jsem tam přijel. Hned mě chytili dva jejich hráči a dostal jsem pěstmi zezadu do hlavy. Jeden z nich mi pak řekl Pojď ču..ku, tak jsem shodil rukavice a šel do toho. Udělal ale želvu, nevím proč.

Té expresivní výzvě jste asi rozuměl velmi dobře, že?

To jsem pochopil velmi dobře, ano... (smích)

Je to hodně rvavé, že v sobotu i v neděli jste končili rvačkou. Je to nervózní?

Tak jsou to nervy, je to finále, hraje se o všechno a jsme chlapi, takže do toho jdeme.

Jste spokojení se stavem 1:1 na zápasy, nebo jste více zklamaní?

Uhrát jedno utkání doma byl minimální plán. Ale jedno vítězství doma je pro nás málo. Máme v hlavě, že jsme ten zápas chtěli dotáhnout k výhře. Ale nic se nedá dělat, musíme hlavy zvednout a zabojovat v Brně. V sezóně jsme na Kometě hráli dobře.