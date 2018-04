Rytíři jsou v nesnázích, v baráži ale zůstávají pozitivní. Nemá cenu lámat hůl, burcuje Strnad

„Nemá cenu nad tím lámat hůl, je potřeba být pořád pozitivní," burcuje útočník Rytířů Jakub Strnad, jehož tým se navzdory třem porážkám v řadě ještě ve zbývajících dvou barážových bitvách pořádně popere o návrat mezi elitu.

„Kdo by čekal, že to bude i po desátém kole takhle vyrovnané. Pořád jsme ve hře," rozebíral šestadvacetiletý forvard situaci Středočechů, která rozhodně není beznadějná. Svěřenci Miloše Hořavy a Pavla Patery ztrácejí na aktuálně druhý Litvínov jen dva body. Pokud v pátek po šedesáti minutách porazí doma Jihlavu a o dva dny později přivezou i tři body z Litvínova, bez ohledu na ostatní výsledky postoupí do nejvyšší soutěže. „Máme to ve vlastních rukách, snad to dopadne dobře," přeje si Strnad.

Fyzických i psychických sil mají Rytíři stále dost. „Orazíme, máme dva dna na regeneraci a určitě do toho zase vletíme. Kdybychom celou sezónu zahodili jen kvůli dvěma zápasům a nějak se z toho, když to řeknu, posrali, byli bychom sami proti sobě," ujišťuje kladenský odchovanec.

Ve Varech jim nejezdily nohy

Středočechům minulý duel na ledě lázeňského celku nevyšel. Od začátku v něm tahali za kratší konec a marně dobývali obranný val domácích. A když už se dostali do šance, narazili na Tomáše Závorku, jenž mezi tyčemi podal bezchybný výkon a připsal si první nulu v letošní baráži.

„Nejezdily nám nohy, v každém souboji jsme byli slabší a o krok později. Šlo o to přinutit hlavu, abychom se do toho dostali, což se nám nepovedlo," utrousil s dvaceti zásahy druhý nejlepší střelec Rytířů v základní části WSM ligy.

Ti v příštím souboji s jihlavskou Duklou potřebují nutně zlepšit produktivitu. „Trápí nás celou baráž. Každý tým výborně brání, je těžké se dostat do předbrankového prostoru, kde nás tlačí bota. Zapracujeme na tom," slibuje.