Hokejisty extraligového Hradce povede jako hlavní kouč Martinec

Hokejisty extraligového Hradce Králové povede v příští sezoně jako hlavní kouč Tomáš Martinec, který byl dosud u týmu asistentem Václava Sýkory. Informaci webu iSport.cz potvrdil ČTK generální manažer Aleš Kmoníček. Čtyřiačtyřicetiletý kouč podepíše s Mountfieldem smlouvu po návratu z mistrovství světa hráčů do 18 let, kde je asistentem Davida Bruka.

Hradec Králové se rozhodl po aktuální sezoně, ve které mužstvo nenaplnilo finálové ambice a vypadlo v semifinále play off s Třincem, změnit koncepci. Kádr čeká generační výměna a Východočeši chtějí dávat větší prostor vlastním mladším hráčům.

"A Tomáš Martinec jako šéftrenér mládeže je nejvhodnější osobou. Hráče zná nejlépe," řekl Kmoníček.

Martinec je hradeckým odchovancem a na kontě má více než 500 zápasů v extralize. Trénuje od roku 2012 a dosud působil výhradně v Hradci Králové. Jako šéftrenér mládeže byl zároveň tři sezony asistentem u extraligového týmu a spolupracoval tak se Sýkorou, Vladimírem Kýhosem a Peterem Draisaitlem. Sýkora po této sezoně u mužstva skončil po dvou letech, klub mu nenabídl další smlouvu.

Šéf klubu Miroslav Schön pro iSport.cz uvedl, že Martinec podepíše pětiletý kontrakt. "Souvisí to s naší vizí omlazování kádru. Byť tu zůstanou někteří starší hráči a stávající opory jako Petr Koukal, Dominik Graňák nebo Oskars Cibulskis, větší porci času dostanou mladíci, kteří na to budou mít. V horizontu pěti let by měl nový kouč vybudovat mančaft, který by měl bojovat o titul," vysvětlil Schön.

Schön zároveň potvrdil, že dosavadní kapitán Jaroslav Bednář, který po sezoně ukončil hráčskou kariéru, se stane sportovním manažerem. Klub také nebude usilovat o služby útočníka Romana Červenky, jenž skončil ve Švýcarsku a v Hradci zvažovali jeho angažování.