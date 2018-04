S pohárem nad hlavami se ještě nevidíme, tvrdí brněnský jubilant

V čem se lišil čtvrteční brněnský zápas od toho prvního na vašem ledě?

Podali jsme výrazně lepší výkon. Byli jsme mnohem nebezpečnější. Tentokrát to byl i podstatně pohlednější hokej pro diváky. Ve středu nebyla naše hra tolik koukatelná, ale pro nás bylo mimořádně důležité, že jsme i přesto vydřeli výhru. Byť o jediný gól.

Už na začátku utkání se zranil váš bratr Radim a vy jste za něj zaskočil v elitní formaci vedle Erata a Hrušky. Jak jste se s náhlou změnou vyrovnal?

Nebyl to žádný velký problém. Během sezóny už jsem s nimi občas nastupoval. Jsme na sebe zvyklí.

Máte informace o bratrově zdravotním stavu?

Dostal čepelí hokejky do obličeje. Musel do nemocnice, má prý poraněné horní víčko na oku. Výsledky vyšetření ještě neznám. Snad bude v pořádku.

Poprvé ve finále jste využili přesilovku. Je to velká úleva?

Samozřejmě. Nic moc jsme neměnili, ale konečně nám vyšla podle našich představ. V těch předchozích nám pokaždé někdo na poslední chvíli puk vypíchl. Teď to konečně klaplo. Kéž by to tak pokračovalo.

Věděl jste, že jste odehrál čtyřsté utkání v nejvyšší soutěži?

Ne. Dozvěděl jsem se to až po utkání. O to jsem radši, že mně i mužstvu střetnutí takhle skvěle vyšlo.

Se sedmi góly se dělíte o první místo v pořadí nejlepších střelců play off. Osobní statistiky sledujete?

V play off vůbec. Moc mě ale pochopitelně těší, že mi to padá.

Za stavu 3:1 na zápasy budete mít v neděli v Třinci první mečbol. Jak s ním naložíte?

Bude to tam hodně těžké, to dobře víme. Oceláři už nemají kam uhnout, a tak tušíme, co nás tam čeká. Proto zůstáváme pevně nohama na zemi, určitě se ještě nevidíme s pohárem nad hlavami. Na to jsme dostatečně zkušení. Všichni ale víme, o co hrajeme, a uděláme maximum, abychom sérii o víkendu ukončili.