Na Kladně zavládl smutek. Nejsem Bůh, abych nastoupil a rozhodl, řekl Jágr

„Ve své kariéře jsem toho zažil moc, nervy mám spíš, když hraju. Na střídačce to je jednodušší, tam se dokážu vžít do role hráče, tam mám více energie," přiznal majitel Rytířů, který se snažil radit, když nemohl pomoci na ledě kvůli svému zdraví.

„Dával jsem si plusy a minusy dohromady, myslel jsem, že bude lepší, když nenastoupím, ale bylo to velice těžký. Dva měsíce jsem nebyl s týmem na tréninku, nejsem Bůh, abych bez tréninku přišel a rozhodl zápas, to by byl zázrak," líčil po utkání s Jihlavou.

Když šlo do tuhého, baráž se lámala a matematika hrála velkou roli, Kladno doma přišlo o tři body v neděli s Karlovými Vary gólem, který padl 16 sekund před koncem šedesáté minuty. Následně porážka v prodloužení 1:2 a minus dva body v tabulce. Teď se jeví jako klíčové.

Bude Jágr ještě hrát hokej?

„Šestnáct sekund a poslední střídání. Měli bychom o dva body víc, hráči by si více věřili a mohlo to vypadat úplně jinak," našel šestačtyřicetiletý Jágr moment, který byl pro něj v baráži klíčový. Na kdyby se nehraje, vrátit čas nejde.

Kladnou prošlo play off WSM ligy, překvapilo a dostalo šanci hrát o nejvyšší soutěž. Euforie, naděje, nakonec hořký konec. Dvě kola před koncem baráže dostalo definitivu. „Největší problém našeho mužstva bylo vstřelit gól, v této kategorii jsme byli nejhorší z celé čtveřice. Je potřeba jít dopředu a začít pracovat na další sezóně, máme před sebou kus práce a musíme se rozhodnout, jakým směrem půjdeme," snažil se už Jágr myslet na budoucnost.

Pokud by Kladno v pátek s Jihlavou uspělo, mohl v této sezóně ještě navléci dres, a to v neděli, kdy by se hrálo o vše. „Měl jsem v plánu nastoupit, kdybychom dneska vyhráli," přiznal. Takto se ho už fanoušci v této sezóně nedočkají. A otázka je, jestli vůbec, případně kde.

„Nepřemýšlel jsem o sobě, musím se hlavně dát stoprocentně dohromady, jestli budu chtít hrát ještě hokej, abych byl platným hráčem," dodal Jágr.