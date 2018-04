Bylo mi úzko, ale sestup jsem si nepřipouštěl, řekl Šlégr po záchraně

„Není potřeba hodnotit zápas s Kladnem, ale jenom musím sklonit poklonu hráčům, fanouškům a všem lidem kolem litvínovského hokeje. Tenhle region si extraligu zaslouží," prohlásil šéf realizačního týmu a hlavní trenér Jiří Šlégr.

„Ještě několik kol před koncem baráže mi bylo hodně úzko. Nechtěl jsem si však připustit sestup a dávat si to do hlavy. V duchu jsem si promluvil i s Ivanem Hlinkou, abych načerpal vnitřní sílu," svěřil se Šlégr.

Zlom proti Jihlavě

Obrovskou úlevu, ale i únavu cítil litvínovský kapitán Michal Trávníček. „V polovině baráže jsme ztráceli na druhou příčku, zaručující extraligu, čtyři body. To už bylo hodně kritické. Zlomili jsme to až ve třetí třetině doma proti Jihlavě, kdy jsme v posledních sedmi minutách otočili z 1:2 na 3:2. Velké nervy a neskutečný zážitek se šťastným koncem," líčil Trávníček.

A vysvětlil, kde se vzala litvínovská síla k barážovému finiši. „Když jste takhle dole, nezbývá, než na ledě nechat všechno a věřit v obrat. Celou sezónu včetně baráže jsme měli problémy s koncovkou. Na každý gól jsme se nadřeli, takže záchrana je opravdu vybojovaná se vším všudy," oddechl si zkušený kapitán.

Poslední zápas baráže extraligista bravurně zvládl. Že může duel s kladenskými Rytíři přinést drama? Ale kdeže, takové úvahy padly po pouhých čtyřiadvaceti sekundách hry. Litvínov šel bleskově do vedení, a už v průběhu druhé třetiny se pyšnil čtyřgólovým náskokem. „Věděli jsme, že soupeř nemá takovou motivaci jako my, ale zároveň jsme si uvědomovali, že pokud ho necháme hrát, získá pohodu a bude vzdorovat. Po třetím gólu jsme se uklidnili a mohli jsme to dohrát v klidu," zamyslel se Trávníček. Až za stavu 5:0 domácí poněkud polevili.

„Přece jen tam byla tíha okamžiku, že setrvání v lize je blízko," připustil Trávníček po sedmdesátém soutěžním zápasem Litvínova v sezóně slabší chvilku při dvou inkasovaných gólech. Ani to ale nic nezměnilo na konečném výsledku a záchraně Severočechů.

Kladenští přijali porážku v Litvínově bez emocí. „O naší bilanci v baráži se rozhodlo už v pátek. Prohra s Jihlavou rozhodla o ztrátě nadějí na postup. Přijeli jsme do Litvínova v situaci, že ani výhra nám nepomůže. Takže zápas podle toho probíhal a sezóna je za námi," lakonicky konstatoval trenér Pavel Patera na rozloučenou s baráží.