Brněnský tahoun Erat po obhajobě titulu: Tohle je neskutečná jízda!

Zkušenosti především dotáhly brněnskou Kometu k obhajobě mistrovského titulu. Hrstmi by je mohl rozdávat 36letý Martin Erat, který provedl Brno z pátého místa po základní části až k vítěznému finále dvěma góly a čtyřmi přihrávkami. „Jsme první tým, který má třináct titulů. To už nám nikdo nevezme. Ať se bude dít v budoucnu cokoli, tak my budeme ti, kdo získal třináct titulů jako první.

Do pátého utkání jste vstoupili neskutečně. Už jste tohle někdy zažil?

My jsme na ně chtěli vlétnout od začátku a dát rychle gól, ale že se to povede hned v prvním střídání, to opravdu nikdo nečekal.

Dokážete říct v čem tkví kouzlo Komety v play off?

Já si myslím, že všichni kluci v kabině, ať první nebo třetí gólman, jsme všichni táhli za jeden provaz. A to je kouzlo Komety. Můžeme probírat taktiku, co a jak to děláme, ale ten tým, to je nejvíce.

Bylo pro obhajobu klíčové, že většina mistrovského týmu zůstala pohromadě?

Každý rok je jiný, ale je hrozně důležité, aby klíčoví hráči zůstali pohromadě. V Kometě to zůstalo. Proto jsme tam, kde jsme.

Našel byste na téhle sezóně vůbec nějaký zádrhel?

To můžete hledat vy, novináři. My budeme oslavovat a můžu vám říct, že si to užiju hodně.

Jsou ty emoce jiné, než po loňském triumfu na vlastním ledě?

Každý rok je jiný. Loni jsem to zažil poprvé, ale letos už na klucích bylo vidět, jak jsou zkušení, věděli, kdy mají co dělat. Mladí se přidali a mají před sebou velkou budoucnost.

Co vás tenhle tým naučil?

Vyhrávat.

Čím si dokáže Libor Zábranský podmanit hráče v Brně?

Je to člověk, který získal na svou stranu celé Brno. My jsme šli za ním a je to neskutečná jízda. Takhle se má dělat hokej.

Máte druhý titul. Už víte, jestli se vy osobně pokusíte přidat třetí?

(smích) Nechte se překvapit.