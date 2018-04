Zábranský trenérem reprezentace? Nevidím problém, blahopřál bych mu, říká kapitán Komety

Čím si Zábranský celý tým tolik získal?

Svým přístupem. Několikrát říkal, že nás bere jako rodinu, s čímž bych souhlasil. Symbióza funguje, on věřil nám, my zase jemu. Výborně mezi sebou komunikujeme. Nikdy na nás nepřenášel tlak, vyhověl nám, abychom cítili to, co potřebujeme cítit. Prostě jsme byli na jedné vlně.

Je výhodou, že Zábranský si z pozice majitele a generálního manažera mohl skládat tým podle sebe?

Samozřejmě je plus, že si může vybírat hráče jako manažer i trenér. Mnohem lepší model, než když trenérovi vybírá hráče vedení.

O Zábranském se mluví jako o nejžhavějším kandidátovi na post reprezentačního trenéra, který po MS uvolní Josef Jandač. Byť šéf Komety bezprostředně po skončení finále ubezpečil, že v klubu zůstane, není vyloučené, že by mohl vést i národní tým. Doporučil byste mu takovou variantu?

Určitě by mohl být trenérem pro reprezentaci. Nevidím v tom problém. Záležet bude jen na něm. Jestli ale má tu šanci jít k nároďáku a využije jí, můžu mu jen blahopřát.

Pojďme zpátky ke Kometě. Říká se, že obhájit titul je mnohem náročnější, než ho získat poprvé. Podepsal byste to?

Není to jednoduché. Po úspěchu se mužstva většinou oslabí, nám se ale podařilo udržet tým pohromadě, což byl jeden ze základů úspěchu.

A další?

Věděli jsme, čeho jsme schopní. Táhli jsme za jeden provaz, kluci načasovali formu na správný čas. Hvězdy, které nehrají pro tým, vám nikdy nic nevyhrají. U nás každý hráč, od prvního do posledního, pracoval pro mančaft. Nehrálo se na body nebo individuální výkony, ale na vítězství.

Našel se v play off moment, kdy byste jako kapitán musel zvýšit v kabině hlas?

(odmlčí se) Pátrám v paměti, ale asi ne. Když se nedaří, je dobré mužstvo spíš uklidnit. Po nevydařeném zápase není na místě stresovat, je potřeba kluky povzbudit, aby si věřili.

Po nedělním titulu s Kometou máte vy osobně v extralize už osm medailí. Z toho pět s Kometou, najdete v sobě sílu se příští sezónu pokusit o další?

Hladu po vítězství se člověk nikdy nenabaží, to je jasný. Sám ale teď nevím, kam budou mířit moje další kroky. Chci si užít oslavy, pak teprve uvidím, co bude dál.

Nemáte tedy jasno, jestli v kariéře pokračovat?

Nemám. Žiju přítomností, tohle všechno je daleko. Mám svůj věk, není malý, takže nebudu předbíhat.

Podle Zábranského byste ve stavu, v jakém jste odehrál tuto sezónu, klidně mohl vydržet dalších pět let. Troufáte si?

Rozhodně ne. (směje se). Rána už jsou pro mě těžká...

Zvládnete teď při oslavách držet tempo s mladými divočáky?

Loni jsem jim stačil, tak věřím, že budu i letos. Je to i o zkušenostech. Žádný maratón nezačíná sprintem. Já jsem v tomhle vytrvalec, stejně jako na ledě, a myslím, že vydržím.