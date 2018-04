Jsme rodina a na ledě je to vidět, říká po obhajobě titulu brněnský šéf Zábranský

Jedenáct let trvalo, než některý extraligový tým dokázal obhájit trofej pro extraligového šampióna. Povedlo se to Kometě Brno, která po výhře 4:1 na zápasy nad Třincem vstoupila do hokejové historie rovněž jako první klub, jenž vybojoval třináctý titul. „Máme špičkové hráče, chováme se jako rodina a na ledě je to znát,“ vysvětluje důvody brněnské nadvlády majitel a trenér týmu Libor Zábranský, jenž v minulém roce vrátil brněnský hokej na extraligový trůn po 51 letech.

Jaké jsou pocity? Převládá únava?

Myslíte za těch třináct let? (smích) Nepřál jsem si nic jiného, než aby to vyšlo, abychom zase zvedli nad hlavu pohár a na každém je to vydané úsilí samozřejmě znát. Play off je hrozně tvrdé, náročné, kolikrát toho člověk moc nenaspí, ale o to sladší je to teď.

O obtížnosti obhajoby jste nechtěl mluvit dříve, než to zažijete. V čem je to tedy tak těžké, že se to málokomu podaří?

Teď už odpovědět samozřejmě můžu. Je to nádherný pocit myslím si, že to před rokem bylo stejně tak těžké jako letos. Stály proti nám špičkové mančafty s vynikajícími hráči. Každá z těch sérií loni i letos byla trochu jiná.

Našel byste nějaké odlišnosti v obou taženích?

Takticky jsme byli opět fantastičtí. Nebo spíš hráči, co já... Kondičně taktéž, to bylo vidět. V tom to bylo stejné jako loni.

Jsou pocity silnější než při prvním titulu?

Já to takhle neberu. Dělám hokej, protože ho miluju. Miluju Brno, jižní Moravu, Kometa je jako moje dítě, takže to takhle neberu.

Loni jste získali titul doma, je to velký rozdíl slavit venku?

Samozřejmě, je to logicky jiné. V Třinci je relativně málo našich fanoušků a srovnávat se to moc nedá.

Leoš Čermák vám předal pohár ještě dříve, než ho sám zvedl nad hlavu? Co jste cítil?

Kluci to udělali už v minulém roce. Byla to pro mě obrovská pocta a to, že to udělali i teď, tak to pro mě znamená ještě víc.

Tým se na vás následně nahrnul, neměl jste strach, že vás povalí na led?

Jak jsem říkal, jsme rodina a držíme se navzájem, takže věřím, že by mě kluci s tím pohárem nenechali padnout.

Když se ohlédnete za sezónou, měla i Kometa podle vás nějaké horší období?

Vždy si v sezóně nějakou...nechci říct krizí, nemám to slovo moc rád, projdete. Ale to je přirozené. My jsme se věnovali hodně tréninku, i přesto, že ta olympijská sezóna byla trošku složitější. A přišel na nás zase i útlum, ale zase jsme se z toho bez problému dostali.

Věřil jste od začátku, že tenhle tým má na to, aby obhájil titul?

Od začátku věřím. Ten kádr se moc nezměnil a klukům věřím. Vidíte herní systém, jsme schopní měnit rytmus hry, což nám kolikrát strašně šetří síly, že zavřeme střední pásmo. Hráči fantasticky plní pokyny. Klukům, které podepíšu, hrozně věřím. Třeba když přišel Holík výměnou za dva centry (Lukáš Nahodil a Vojtěch Němec). Splnil přesně to, co jsem od něj chtěl a věřím, že v následující sezóně to zase potvrdí.

Dokázali jste obhájit titul, kam byste chtěl Kometu posunout nyní?

Mám ještě jeden cíl s Kometou. Na to, abychom mohli posunout hokej v Brně dál, potřebujeme jednoznačně nový stadión.

Už máte představy o složení kádru, s nímž půjdete do další sezóny?

Manažeři se rádi schovávají za určitá klišé, že se nesmí jednat s hráči, ale takhle to proboha nefunguje. Každý hráč má dnes agenturu, která ho zastupuje, a jestli si někdo myslí, že 2. května představí nové hráče, že to s tou agenturou dávno není dojednané, tak je to naivní hluboký omyl. Tady je potřeba si říct, jak to opravdu je. S hráči nikdo nejedná, ale ty agentury mají samy zájem, aby jejich klienti měli co nejdříve smlouvu, nebo aby měli alespoň dohody. Tak to prostě je. Jestli si někdo myslí, že teď za deset dní poskládáme mančaft na příští sezónu, tak takhle to tedy není.

A řeknete s kým jste se už dohodli?

Ne, neřeknu.

Řešíte i svoji vlastní budoucnost? Vaše jméno se objevilo mezi kandidáty na reprezentačního trenéra.

Tohle nebudu komentovat. Jsem tady se svou rodinou, budu slavit, čeká nás spousta práce, jednání s partnery a skládání mužstva na další sezónu. Ale stoprocentně zůstanu v Kometě. A to je asi to jediné, co vám k tomu teď řeknu. Rozhodne zdraví a rodina.