Dovolená? V Salákově vile na Bali, prozradil litvínovský gólman Kantor

Hodně vypjatou sezónu prožil hokejový brankář Pavel Kantor v Litvínově. Loni přišel do týmu, který chtěl navázat na účast v play off z předchozího ročníku, místo toho ale Kantor absolvoval boj o záchranu se šťastným koncem v baráži. „Teď se ale těším na dovolenou," usmál se gólman v rozhovoru pro Sport.cz bezprostředně po skončení sezóny.

Jaké budou vaše příští dny?

Hlavně si chci odpočinout. Mám od 7. května naplánovanou dovolenou na Bali.

To je docela exotická destinace. Co vás tam táhne?

Jedeme do vily bývalého reprezentačního brankáře Alexandra Saláka. Domlouvali jsme se na tom, že nám ji pronajme, přitom tam sám nebude. Cestuje s rodinou po světě. Salák na Bali koupil rýžové pole a postavil si vilu. Dlouhou dobu působil v KHL a naposledy chytal v Novosibirsku a asi si vydělal dost peněz. To, že letím do Salákovy vily, můžete dát do titulku (smích).

Jak dlouho se s ním znáte?

On je ze Strakonic, já z Českých Budějovic, kde Saša Salák taky chytal. Brankáři většinou drží spolu a z jižních Čech jsou i Kuba Kovář, Šimon Hrubec. Je nás poměrně dost gólmanů z jednoho regionu a zůstáváme v kontaktu.

Zůstaňme u litvínovského hokeje. Jak jste prožíval závěr sezóny?

Nikomu bych to nepřál, je to jen o hlavě. Baráž je něco jiného než základní část extraligy. Záleží na nastavení psychiky. Jsme rádi, že na poslední zápas Litvínova s Kladnem bylo vyprodáno. Lidem za to patří obrovský dík. V půlce baráže nás mnozí asi už odepisovali, ale zvládli jsme to. Litvínov hrál podruhé za tři roky do poslední chvíle o záchranu. Bylo to hazardování, které by se nemuselo vyplatit.

Jak to s vámi vypadá ohledně angažmá v následující sezóně?

V úterý máme v Litvínově mítink a sezení, kde se budou řešit administrativní věci a pokračování či nepokračování hráčů.