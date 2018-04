Porazil nás sakra dobrý tým. Finále je pro nás malý titul, říká kouč Třince Varaďa

Až do finále play off dovedl Třinec kouč Václav Varaďa ve své premiérové sezóně mezi extraligovými trenéry. K tomu přidal bronzovou medaili v hokejové Lize mistrů, kterou si Oceláři zahrají i v nadcházející sezóně. „Od začátku do konce to stálo za to. Ta umístění si kluci zasloužili," říká 41letý trenér.

Máte za sebou premiérovou sezónu v roli extraligového kouče. Jak na ni budete vzpomínat?

Jako na fantastickou jízda! Od začátku sezóny do konce to stálo za to. Že jsme nakonec ten pohár nad hlavu nezvedli, je věc jiná. Já jsem spokojený s tím, jak tým za Markem (Zadinou) a za mnou šel. Kluci se vydali hodně a to umístění si zasloužili.

Bolela finálová porážka s Brnem hodně?

V roce 2015 jsem zažil finále jako asistent (Jiřího Kalouse - pozn. aut.) a tehdy ve mně byla z toho, že ten pohár nemáme prázdnota a hořkost. Teď to vidím úplně jinak. Tenhle rok byl speciální, udělal jsme v Třinci kus práce. Bylo skvělé sledovat, jak tým makal. Byly pasáže, kdy to nebylo ono, přesto jsme jak já, tak Marek i kluci věděli, že tým je schopný udělat dobrý výsledek.

Dá se říct, že jste jeli nad plán?

Uvnitř jsme všichni chtěli uspět. Nejdříve to bylo dostat se do play off a když jsme zvládli čtvrtfinále, tak jsme chtěli co nejvýše. Mladí kluci měli životní sezónu, hráli prim i v play off. To je posune dál v jejich kariérách. Účast ve finále bereme jako malý titul. Dostali jsme se tam, kam se dalších dvanáct dalších týmů nedostalo.

Byla Kometa nad vaše síly?

Prohráli jsme se sakra dobrým týmem, který měl v sobě chuť zase vyhrát. Někdy se stane, že ten kdo vyhraje, tu chuť trochu ztratí. Ale oni ji pořád měli. Ne, že bychom do finále šli s tím, že prohrajeme, ale mohli jsme jen překvapit. První finále jsme odehráli skvěle, pak se od nás odklonilo štěstí, puky se odrážely k nim. Nicméně bylo to i tím, že věděli, kam se postavit, šlo to v té správné chvíli prostě za nimi. Troufám si říct, že tři zápasy jsme byli možná lepší, dva z těch tří jsme ale prohráli. A pátý zápas doma byl hodně ovlivněný tím nepovedeným startem, pak už to bylo těžké.

Martin Erat zmínil, že s Martinem Růžičkou byste měli větší šance. Souhlasíte?

Asi to vidím podobně. Kometa byla kompletní, myslím, že neměli nikoho zraněného. Martin mohl misku vah překlopit na naši stranu, možná by ten gól dal, vrátil by nás do hry, ale taky to tak být nemuselo. Nemohl hrát a s tím se nedalo nic dělat.

Nechyběly v play off trochu body zkušených hráčů?

Měnilo se to celou sezónu. V úvodu to táhla Marcinkova formace, pak zase jiná. Třeba Liga mistrů vyšla Vláďovi Svačinovi, který chytil fazónu i v play off. Kluci měli temnější okamžiky, pak za to ale zase vzali. Měli jsme čtyři velmi dobré útoky, hráli atraktivní hokej. Mohli jsme dát více gólů a v koncovce jsme ve finále selhali. Oni dokázali udeřit v klíčových fázích, i když několikrát i se štěstím. Ale o tom je hokej.

Co bylo nejtěžší v první sezóně hlavního kouče v extralize?

Udržet hráče nastavené na vlně toho vítězného chtíče. Dařilo se nám to ale s Markem velmi dobře. Tým si za tím šel. Kluci chtěli vyhrávat, i když se některé zápasy nevydařily. Celkově z toho mám výborný pocit. Tenhle tým má na to získat další medaile.

I zlaté?

Když se to sejde, tak proč ne. Jak to nakonec skončí, to kluci mohou ovlivnit jen svým výkonem. Nikdo si nejde jen zahrát. Každý chce vyhrát.

Z jaké části zůstane ten tým pohromadě?

Někomu končí kontrakty, většina kluků ale zůstane. Budeme řešit jednoho dva, kteří by nám mohli pomoci v tom, kde nás malinko tlačila bota. Ale pokud se objeví hráč, který bude chtít kopat za Třinec a bude se nám hodit, tak se budeme snažit ten tým oživit.

Přijdou další mladíci do týmu?

Pokud budou chtít makat tak, tak šanci dostanou. Místo si zajistí ale jenom ten, kdo se o to popere nejvíce. A od nás dostane možnost se zlepšovat na maximum. Talentované hráče v Třinci máme a nebojíme se jim dát šanci.

Čekal jste, že se jich tolik prosadí a budou v play off tolik vidět?

Ten okruh, z něhož jsme vybírali, nebyl nijak široký. Byli to vlastně Michal a Ondra Kovařčíkovi, David Cienciala a Marián Adámek, kteří si o šanci říkali už v minulé sezóně. Adámek, nebýt toho zranění, tak by dohrával play off mezi šesti beky, Ondra v play off ukázal, že patří mezi extraligové hráče.

Od nové sezóny povedete reprezentační dvacítku. Už víte, jak to skloubíte s prací v Třinci?

Rozšíříme v Třinci realizační tým o jednoho asistenta, který nám pomůže. Jeho jméno ještě neřeknu, ale bude to někdo, v koho mám velkou důvěru. V tu chvíli bude tým kompletní.