Krupp podepsal se Spartou smlouvu. Slibuje udělat vše pro úspěch

Německo, to je disciplína. Přijde tento směr do hokejové Sparty, která angažovala trenéra Uwe Kruppa? To fanoušci uvidí až v září, kdy startuje další ročník Tipsport extraligy. Do té doby má muž, který odehrál přes 700 zápasů v NHL, čas vyladit jeden z nejslavnějších českých klubů. Ve středu se oficiálně představil v Praze a podepsal dvouletou smlouvu. Jaké má představy, uvidíte v našem videu.

„Jsem nadšený ze Sparty. Prahu mám rád, má skvělou reputaci, je to nádherné město. Mluvil jsem s Petrem (Břízou). Dostal jsem hodně informací, je to klub s dlouhou tradicí. Budu chtít udělat to nejlepší, co budu moci," řekl dvaapadesátiletý kouč ve středu v poledne při podpisu smlouvy v pražské O2 areně.

Krupp vedl německou reprezentaci, Kolín nad Rýnem, Eisbären Berlín, teď si připíše zahraniční angažmá. Na dva roky se upsal Spartě. Jaký je jeho cíl? „Samozřejmě vyhrávat co nejvíce zápasů. Je hodně týmů v české lize, bude to těžké, ale je to výzva," přiznal muž, který usedá na horké trenérské křeslo.

Jako hráč má za sebou více než patnáct let v NHL. Zkušenosti na ledě, zkušenosti na střídačce. Německá hokejová ikona se ujala českého klubu, který žije pár let v mlze. Letos skončil desátý, předtím šestá příčka. V sezóně 2015/2016 stříbro, rok předtím čtvrtá příčka. Titul sparťané slavili naposledy v roce 2007. Od té doby čtyřnásobný český mistr nezažil opojení z mistrovského úspěchu.

Krupp stihl už i zoo

„Jestli je Sparta má největší trenérská výzva? Je to velká výzva. Trénoval jsem německý národní tým. Věřte, že to je podobné, všude chtějí výsledky, je to velká výzva a čeká nás těžká práce. Chci se seznámit s hráči, s prostředím," řekl Krupp, kterého nechtěla jen Sparta, ale kontakty s Břízou nasměrovaly jeho kroky do Prahy, kde stihl v úterý navštívit s dětmi také pražskou zoo. „Bylo to skvělé," usmál se trenér, na kterého budou nyní upřeny zraky tisíců fanoušků.